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Четверть населения Земли надеется на более мирный 2024 год, показал опрос - РИА Новости, 12.01.2024
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07:11 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/opros-1920851071.html
Четверть населения Земли надеется на более мирный 2024 год, показал опрос
Четверть населения Земли надеется на более мирный 2024 год, показал опрос - РИА Новости, 12.01.2024
Четверть населения Земли надеется на более мирный 2024 год, показал опрос
Каждый четвертый житель на планете рассчитывает, что наступивший 2024 год пройдет более мирно, в то же время почти 40% ожидают противоположного – более... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:11
2024-01-12T07:11
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Каждый четвертый житель на планете рассчитывает, что наступивший 2024 год пройдет более мирно, в то же время почти 40% ожидают противоположного – более неспокойного года, показали общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости. "Каждый четвертый человек во всем мире (26%) ожидает более мирного 2024 года, а двое из пяти респондентов (39%) ожидают противоположного – более неспокойного года. Почти все остальные (29%) ожидают того же, что и раньше. Таким образом, опасения определенно преобладают, в отличие от периода двухлетней давности, когда глобальный индекс мира выявил почти равные доли оптимистов и пессимистов", - говорится в исследовании. Отмечается, что в России более мирного года ожидает каждый восьмой респондент (12%), чуть более трети опрошенных (35%) представляют 2024 год более конфликтным, а 29% – таким же, как предыдущий. Наибольшую тревожность относительно возможных конфликтов выражают в первую очередь жители Евросоюза (56%), США (59%) и Канады (53%). Противоположные настроения в большей степени фиксируются в странах глобального Юга и Востока, например в Афганистане и Индонезии, где доля позитивных ожиданий в отношении более мирного 2024 года достигает 68%. Выше уровень оптимизма относительно более мирного года среди мусульман (38%). "Мировые настроения относительно мира и возможных вооруженных конфликтов, как, впрочем, и в вопросах глобального оптимизма/пессимизма и экономических надежд, опять демонстрируют смещение надежд на Восток и концентрацию тревожности на Западе. Россия при этом далека от паники. Среди россиян меньше оптимистов, чем в среднем по миру, но и доля пессимистов тоже ниже. В целом, в вопросе мирных ожиданий на 2024 год высокую степень оптимизма показали представители православия и ислама, что, вероятно, связано с приверженностью традиционным ценностям", - пояснил для РИА Новости президент "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин. В рамках проекта "Конец года" было опрошено более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1500 респондентов по национальной репрезентативной выборке.
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5
4.7
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россия, земля, сша, ромир , в мире
Россия, Земля, США, Ромир , В мире
Четверть населения Земли надеется на более мирный 2024 год, показал опрос

Gallup: четверть населения Земли надеется на более мирный 2024 год

© Pixabay / skeezeВид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Pixabay / skeeze
Вид Земли с МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Каждый четвертый житель на планете рассчитывает, что наступивший 2024 год пройдет более мирно, в то же время почти 40% ожидают противоположного – более неспокойного года, показали общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
«
"Каждый четвертый человек во всем мире (26%) ожидает более мирного 2024 года, а двое из пяти респондентов (39%) ожидают противоположного – более неспокойного года. Почти все остальные (29%) ожидают того же, что и раньше. Таким образом, опасения определенно преобладают, в отличие от периода двухлетней давности, когда глобальный индекс мира выявил почти равные доли оптимистов и пессимистов", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в России более мирного года ожидает каждый восьмой респондент (12%), чуть более трети опрошенных (35%) представляют 2024 год более конфликтным, а 29% – таким же, как предыдущий.
Наибольшую тревожность относительно возможных конфликтов выражают в первую очередь жители Евросоюза (56%), США (59%) и Канады (53%). Противоположные настроения в большей степени фиксируются в странах глобального Юга и Востока, например в Афганистане и Индонезии, где доля позитивных ожиданий в отношении более мирного 2024 года достигает 68%. Выше уровень оптимизма относительно более мирного года среди мусульман (38%).
"Мировые настроения относительно мира и возможных вооруженных конфликтов, как, впрочем, и в вопросах глобального оптимизма/пессимизма и экономических надежд, опять демонстрируют смещение надежд на Восток и концентрацию тревожности на Западе. Россия при этом далека от паники. Среди россиян меньше оптимистов, чем в среднем по миру, но и доля пессимистов тоже ниже. В целом, в вопросе мирных ожиданий на 2024 год высокую степень оптимизма показали представители православия и ислама, что, вероятно, связано с приверженностью традиционным ценностям", - пояснил для РИА Новости президент "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.
В рамках проекта "Конец года" было опрошено более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1500 респондентов по национальной репрезентативной выборке.
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