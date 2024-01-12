https://ria.ru/20240112/odessa-1920989717.html

Одесский военкомат призвал местных жителей не уклоняться от службы в ВСУ

Одесский военкомат призвал местных жителей не уклоняться от службы в ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024

Одесский военкомат призвал местных жителей не уклоняться от службы в ВСУ

Одесский областной военкомат в своем Telegram-канале подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:38

2024-01-12T16:38

2024-01-12T16:39

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Одесский областной военкомат в своем Telegram-канале подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклониться от службы. Украинское издание "Новости.Live" 9 января сообщало, что сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения. "На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных конституцией Украины", - говорится в сообщении военкомата. В военкомате отметили, что вынуждены проводить подобные "мероприятия" в связи с низким качеством выполнения своих гражданских обязанностей соответствующими категориями людей. Там также призвали граждан "не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга", а также не ждать повестки и прийти в военкомат самостоятельно. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920754428.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр