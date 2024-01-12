https://ria.ru/20240112/obyavlen-1920989337.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 12.01.2024

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедиц до обеда воскресенья, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:38

2024-01-12T16:38

2024-01-12T16:50

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедиц до обеда воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 13 часов 14 января.

https://ria.ru/20240112/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

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гидрометцентр, москва