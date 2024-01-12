https://ria.ru/20240112/obuv-1920909668.html
На Урале следователи опрашивают мать, которая вывела сына гулять без обуви
На Урале следователи опрашивают мать, которая вывела сына гулять без обуви - РИА Новости, 12.01.2024
На Урале следователи опрашивают мать, которая вывела сына гулять без обуви
Правоохранительные органы установили личность женщины, которая заставила маленького сына гулять без обуви по улице в Екатеринбурге, ее допрашивают следователи,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:59
2024-01-12T12:59
2024-01-12T12:59
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность женщины, которая заставила маленького сына гулять без обуви по улице в Екатеринбурге, ее допрашивают следователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга были опубликованы фотографии, на которых маленький мальчик гулял с мамой и собакой без обуви. При этом, по словам очевидцев, мать заставила ребенка выйти в мороз на улицу в одних носках "в воспитательных целях", несмотря на то, что сын плакал. "Все личности установлены. Женщина дает пояснения в следственном комитете", - сказал собеседник агентства. Как добавили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области, ведомство начало процессуальную проверку, потому что в ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности. Также, отметили в ведомстве, будет устанавливаться, не подвергался ли мальчик какому-либо противоправному воздействию ранее.
https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область
На Урале следователи опрашивают мать, которая вывела сына гулять без обуви
В Екатеринбурге опрашивают мать, которая вывела сына гулять без обуви в мороз
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность женщины, которая заставила маленького сына гулять без обуви по улице в Екатеринбурге, ее допрашивают следователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга были опубликованы фотографии, на которых маленький мальчик гулял с мамой и собакой без обуви. При этом, по словам очевидцев, мать заставила ребенка выйти в мороз на улицу в одних носках "в воспитательных целях", несмотря на то, что сын плакал.
«
"Все личности установлены. Женщина дает пояснения в следственном комитете", - сказал собеседник агентства.
Как добавили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области, ведомство начало процессуальную проверку, потому что в ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности. Также, отметили в ведомстве, будет устанавливаться, не подвергался ли мальчик какому-либо противоправному воздействию ранее.
В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми