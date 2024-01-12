https://ria.ru/20240112/obuv-1920909668.html

На Урале следователи опрашивают мать, которая вывела сына гулять без обуви

На Урале следователи опрашивают мать, которая вывела сына гулять без обуви - РИА Новости, 12.01.2024

На Урале следователи опрашивают мать, которая вывела сына гулять без обуви

Правоохранительные органы установили личность женщины, которая заставила маленького сына гулять без обуви по улице в Екатеринбурге, ее допрашивают следователи,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:59

2024-01-12T12:59

2024-01-12T12:59

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность женщины, которая заставила маленького сына гулять без обуви по улице в Екатеринбурге, ее допрашивают следователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга были опубликованы фотографии, на которых маленький мальчик гулял с мамой и собакой без обуви. При этом, по словам очевидцев, мать заставила ребенка выйти в мороз на улицу в одних носках "в воспитательных целях", несмотря на то, что сын плакал. "Все личности установлены. Женщина дает пояснения в следственном комитете", - сказал собеседник агентства. Как добавили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области, ведомство начало процессуальную проверку, потому что в ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности. Также, отметили в ведомстве, будет устанавливаться, не подвергался ли мальчик какому-либо противоправному воздействию ранее.

https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область