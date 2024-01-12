https://ria.ru/20240112/obsudili-1921032541.html

Дипломаты из России и ОАЭ обсудили ситуацию в районе Красного моря

Дипломаты из России и ОАЭ обсудили ситуацию в районе Красного моря - РИА Новости, 12.01.2024

Дипломаты из России и ОАЭ обсудили ситуацию в районе Красного моря

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером обострение ситуации в районе Красного моря в свете ударов США и Великобритании по... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:40

2024-01-12T18:40

2024-01-12T18:42

военная операция сша и британии в йемене

сша

великобритания

йемен

михаил богданов

джо байден

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921031846_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3be8c9d1f4f9dba323a15c135d4c3e59.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером обострение ситуации в районе Красного моря в свете ударов США и Великобритании по позициям йеменских хуситов. "В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Был также проведен обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и резкое обострение обстановки в районе Красного моря", - сообщил МИД РФ. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

сша

великобритания

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

военная операция сша и британии в йемене, сша, великобритания, йемен, михаил богданов, джо байден, ансар алла