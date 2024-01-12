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Дипломаты из России и ОАЭ обсудили ситуацию в районе Красного моря
Дипломаты из России и ОАЭ обсудили ситуацию в районе Красного моря - РИА Новости, 12.01.2024
Дипломаты из России и ОАЭ обсудили ситуацию в районе Красного моря
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером обострение ситуации в районе Красного моря в свете ударов США и Великобритании по... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:40
2024-01-12T18:40
2024-01-12T18:42
военная операция сша и британии в йемене
сша
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михаил богданов
джо байден
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером обострение ситуации в районе Красного моря в свете ударов США и Великобритании по позициям йеменских хуситов. "В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Был также проведен обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и резкое обострение обстановки в районе Красного моря", - сообщил МИД РФ. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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военная операция сша и британии в йемене, сша, великобритания, йемен, михаил богданов, джо байден, ансар алла
Военная операция США и Британии в Йемене, США, Великобритания, Йемен, Михаил Богданов, Джо Байден, Ансар Алла
Дипломаты из России и ОАЭ обсудили ситуацию в районе Красного моря
МИД: РФ и ОАЭ обсудили резкое обострение ситуации в районе Красного моря