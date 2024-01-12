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ВСУ обстреляли склад с мукой в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2024
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22:22 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/obstrel-1921065529.html
ВСУ обстреляли склад с мукой в Запорожской области
ВСУ обстреляли склад с мукой в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2024
ВСУ обстреляли склад с мукой в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли склад в городе Токмак Запорожской области, где хранятся более 120 тонн муки, сообщил владелец помещения следователям Следственного РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:22
2024-01-12T22:22
специальная военная операция на украине
россия
токмак
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 12 янв – РИА Новости. Украинские боевики обстреляли склад в городе Токмак Запорожской области, где хранятся более 120 тонн муки, сообщил владелец помещения следователям Следственного комитета России. Следователи СК РФ прибыли в город Токмак на место обстрела склада. Один из сотрудников предприятия получил ранение. Ранее власти Запорожской области сообщили, что в четверг ВСУ нанесли удар по хранилищу муки. "В результате ракетного удара со стороны ВСУ прилетело сюда пять снарядов, которыми был полностью поражен склад, где хранилось более 120 тонн муки", - сообщил владелец склада. Оперативная группа СК РФ при осмотре места обстрела зафиксировала множественные повреждения техники, сооружений и другого имущества. Также было осмотрено место, где получил ранение один из водителей предприятия. &quot;Сообщается об одном пострадавшем в результате обстрела. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на экспертизу&quot;, - рассказал журналистам представитель СК РФ.
https://ria.ru/20240112/nato-1921062908.html
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россия
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Склад с мукой в городе Токмак Запорожской области после обстрела ВСУ
ВСУ выпустили пять ракет по складу в городе Токмак в Запорожской области, где хранилось более 120 тонн муки. Сотрудники СК РФ прибыли на место обстрела.
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россия, токмак, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Токмак, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли склад с мукой в Запорожской области

ВСУ обстреляли в Токмаке Запорожской области склад, где хранилось 120 тонн муки

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 12 янв – РИА Новости. Украинские боевики обстреляли склад в городе Токмак Запорожской области, где хранятся более 120 тонн муки, сообщил владелец помещения следователям Следственного комитета России.
Следователи СК РФ прибыли в город Токмак на место обстрела склада. Один из сотрудников предприятия получил ранение. Ранее власти Запорожской области сообщили, что в четверг ВСУ нанесли удар по хранилищу муки.
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«
"В результате ракетного удара со стороны ВСУ прилетело сюда пять снарядов, которыми был полностью поражен склад, где хранилось более 120 тонн муки", - сообщил владелец склада.
Оперативная группа СК РФ при осмотре места обстрела зафиксировала множественные повреждения техники, сооружений и другого имущества. Также было осмотрено место, где получил ранение один из водителей предприятия.
«

"Сообщается об одном пострадавшем в результате обстрела. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на экспертизу", - рассказал журналистам представитель СК РФ.

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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТокмакЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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