https://ria.ru/20240112/obstrel-1921065529.html

ВСУ обстреляли склад с мукой в Запорожской области

ВСУ обстреляли склад с мукой в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2024

ВСУ обстреляли склад с мукой в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли склад в городе Токмак Запорожской области, где хранятся более 120 тонн муки, сообщил владелец помещения следователям Следственного РИА Новости, 12.01.2024

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2024-01-12T22:22

2024-01-12T22:22

специальная военная операция на украине

россия

токмак

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 12 янв – РИА Новости. Украинские боевики обстреляли склад в городе Токмак Запорожской области, где хранятся более 120 тонн муки, сообщил владелец помещения следователям Следственного комитета России. Следователи СК РФ прибыли в город Токмак на место обстрела склада. Один из сотрудников предприятия получил ранение. Ранее власти Запорожской области сообщили, что в четверг ВСУ нанесли удар по хранилищу муки. "В результате ракетного удара со стороны ВСУ прилетело сюда пять снарядов, которыми был полностью поражен склад, где хранилось более 120 тонн муки", - сообщил владелец склада. Оперативная группа СК РФ при осмотре места обстрела зафиксировала множественные повреждения техники, сооружений и другого имущества. Также было осмотрено место, где получил ранение один из водителей предприятия. "Сообщается об одном пострадавшем в результате обстрела. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на экспертизу", - рассказал журналистам представитель СК РФ.

https://ria.ru/20240112/nato-1921062908.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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токмак

запорожская область

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Склад с мукой в городе Токмак Запорожской области после обстрела ВСУ ВСУ выпустили пять ракет по складу в городе Токмак в Запорожской области, где хранилось более 120 тонн муки. Сотрудники СК РФ прибыли на место обстрела. 2024-01-12T22:22 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, токмак, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина