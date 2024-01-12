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После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/obstrel-1921036181.html
После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества
После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества - РИА Новости, 12.01.2024
После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества
Села Глотово, Безымено, Гора-Подол и Козинка в Грайворонском горокруге остались без света в результате украинского обстрела села Глотово, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:59
2024-01-12T18:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Села Глотово, Безымено, Гора-Подол и Козинка в Грайворонском горокруге остались без света в результате украинского обстрела села Глотово, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатор, специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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белгородская область, россия, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества

Гладков: четыре белгородских села остались без света в результате обстрела ВСУ

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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Села Глотово, Безымено, Гора-Подол и Козинка в Грайворонском горокруге остались без света в результате украинского обстрела села Глотово, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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