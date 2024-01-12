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После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества
После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества - РИА Новости, 12.01.2024
После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества
Села Глотово, Безымено, Гора-Подол и Козинка в Грайворонском горокруге остались без света в результате украинского обстрела села Глотово, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:59
2024-01-12T18:59
2024-01-12T18:59
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Села Глотово, Безымено, Гора-Подол и Козинка в Грайворонском горокруге остались без света в результате украинского обстрела села Глотово, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатор, специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240112/gorlovka-1921022630.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без электричества
Гладков: четыре белгородских села остались без света в результате обстрела ВСУ