https://ria.ru/20240112/obstrel-1920916557.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 12.01.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:19
2024-01-12T13:19
2024-01-12T13:19
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102554_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_72c0bdc496e2606ee3c5828fa3c5a0f6.jpg
ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что при обстреле этого района "зафиксированы повреждения остекления и конструктивов в жилых домах". Кроме того, украинские войска с 10.10 по 11.50 выпустили в общей сложности еще девять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по поселку Гольмовский, а также по Кировскому району Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920828542.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
макеевка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c75a5e2b31020e3d7b83db60a3729da3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
СЦКК: украинские войска выпустили 2 ракеты из РСЗО по Макеевке