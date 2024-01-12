https://ria.ru/20240112/obstrel-1920916557.html

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 12.01.2024

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:19

2024-01-12T13:19

2024-01-12T13:19

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что при обстреле этого района "зафиксированы повреждения остекления и конструктивов в жилых домах". Кроме того, украинские войска с 10.10 по 11.50 выпустили в общей сложности еще девять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по поселку Гольмовский, а также по Кировскому району Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240111/obstrel-1920828542.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк