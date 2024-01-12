https://ria.ru/20240112/norvegiya-1920734880.html
Норвегия планирует ввести новые правила для приема круизных лайнеров
Норвегия планирует ввести новые правила для приема круизных лайнеров - РИА Новости, 12.01.2024
Норвегия планирует ввести новые правила для приема круизных лайнеров
Власти Норвегии планируют запретить прием в портах круизных лайнеров, работающих на дизельном топливе, сообщает Express. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:35
2024-01-12T05:35
2024-01-12T05:35
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Власти Норвегии планируют запретить прием в портах круизных лайнеров, работающих на дизельном топливе, сообщает Express. Эта норма начнет действовать с 2026 года в соответствии с политикой защиты окружающей среды."Круизные лайнеры являются причиной самых высоких в мире выбросов на пассажира и километр пути. Такие корабли загрязняют наши фьорды", – пояснил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.Эксперты говорят, что новые правила создадут огромные проблемы для круизной индустрии. Судостроителям придется увеличить число кораблей, работающих на сжиженном природном газе.
https://ria.ru/20240109/nalogi-1920253238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, норвегия, круизы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Норвегия, круизы, Туризм
Норвегия планирует ввести новые правила для приема круизных лайнеров
Власти Норвегии запретят визиты круизных судов, работающих на дизельном топливе