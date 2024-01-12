https://ria.ru/20240112/norvegiya-1920734880.html

Норвегия планирует ввести новые правила для приема круизных лайнеров

Норвегия планирует ввести новые правила для приема круизных лайнеров - РИА Новости, 12.01.2024

Норвегия планирует ввести новые правила для приема круизных лайнеров

Власти Норвегии планируют запретить прием в портах круизных лайнеров, работающих на дизельном топливе, сообщает Express. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:35

2024-01-12T05:35

2024-01-12T05:35

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Власти Норвегии планируют запретить прием в портах круизных лайнеров, работающих на дизельном топливе, сообщает Express. Эта норма начнет действовать с 2026 года в соответствии с политикой защиты окружающей среды."Круизные лайнеры являются причиной самых высоких в мире выбросов на пассажира и километр пути. Такие корабли загрязняют наши фьорды", – пояснил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.Эксперты говорят, что новые правила создадут огромные проблемы для круизной индустрии. Судостроителям придется увеличить число кораблей, работающих на сжиженном природном газе.

https://ria.ru/20240109/nalogi-1920253238.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, норвегия, круизы, туризм