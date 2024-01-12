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Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2024
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16:54 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/nabiullina-1920993872.html
Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии
Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2024
Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу встретилась с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым, в ходе встречи обсуждались вопросы... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:54
2024-01-12T16:54
экономика
белоруссия
россия
москва
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу встретилась с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. "Двенадцатого января 2024 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела встречу с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым, который прибыл в Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении регулятора. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Участники подчеркнули нацеленность сторон на успешный совместный результат. Другие подробности встречи в сообщении регулятора не указаны. Белоруссия, добавляет ЦБ, является ближайшим стратегическим партнером и союзником как в рамках ЕАЭС, так и Союзного государства.
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экономика, белоруссия, россия, москва, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, Россия, Москва, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евразийский экономический союз
Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии

Председатель Банка России встретилась с министром финансов Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу встретилась с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
"Двенадцатого января 2024 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела встречу с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым, который прибыл в Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении регулятора.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Участники подчеркнули нацеленность сторон на успешный совместный результат. Другие подробности встречи в сообщении регулятора не указаны.
Белоруссия, добавляет ЦБ, является ближайшим стратегическим партнером и союзником как в рамках ЕАЭС, так и Союзного государства.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияМоскваЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Евразийский экономический союз
 
 
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