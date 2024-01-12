https://ria.ru/20240112/nabiullina-1920993872.html
Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии
Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2024
Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу встретилась с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым, в ходе встречи обсуждались вопросы... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:54
2024-01-12T16:54
2024-01-12T16:54
экономика
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эльвира набиуллина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу встретилась с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. "Двенадцатого января 2024 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела встречу с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым, который прибыл в Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении регулятора. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Участники подчеркнули нацеленность сторон на успешный совместный результат. Другие подробности встречи в сообщении регулятора не указаны. Белоруссия, добавляет ЦБ, является ближайшим стратегическим партнером и союзником как в рамках ЕАЭС, так и Союзного государства.
https://ria.ru/20240111/rossiya-1920730517.html
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экономика, белоруссия, россия, москва, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, Россия, Москва, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евразийский экономический союз
Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии
Председатель Банка России встретилась с министром финансов Белоруссии