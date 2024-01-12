https://ria.ru/20240112/moskva-1920979201.html

Благоустройство возле станции метро "Аэропорт Внуково" в Москве завершилось

Благоустройство возле станции метро "Аэропорт Внуково" в Москве завершилось - РИА Новости, 12.01.2024

Благоустройство возле станции метро "Аэропорт Внуково" в Москве завершилось

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:15

2024-01-12T16:15

2024-01-12T16:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

благоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, в зону работ вошли Вокзальная площадь, 1-я и 2-я Рейсовые улицы и участок Центральной улицы. В результате сделали удобные маршруты к метро и аэропорту, организовали комфортную пересадку между разными видами транспорта, провели озеленение - разбили 14 тысяч квадратных метров газона", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью 5,5 километра, проложили дополнительную систему водостока. "В рамках проекта обустроили широкие тротуары, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет 37 тысяч квадратных метров, в местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом, обновили 54,5 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части. Установили свыше 110 современных фонарей и более 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали почти 20 опорами контрастного освещения", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для пассажиров наземного общественного транспорта поставили четыре новых остановочных павильона, один существующий перенесли на более удобное место. В ходе работ в районе станции метро разместили около 50 велопарковок, установили почти 40 лавочек и восемь навигационных стел.

https://ria.ru/20240111/podezdy-1920665592.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, благоустройство