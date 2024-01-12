https://ria.ru/20240112/moskva-1920979201.html
Благоустройство возле станции метро "Аэропорт Внуково" в Москве завершилось
Благоустройство возле станции метро "Аэропорт Внуково" в Москве завершилось - РИА Новости, 12.01.2024
Благоустройство возле станции метро "Аэропорт Внуково" в Москве завершилось
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:15
2024-01-12T16:15
2024-01-12T16:15
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петр бирюков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, в зону работ вошли Вокзальная площадь, 1-я и 2-я Рейсовые улицы и участок Центральной улицы. В результате сделали удобные маршруты к метро и аэропорту, организовали комфортную пересадку между разными видами транспорта, провели озеленение - разбили 14 тысяч квадратных метров газона", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью 5,5 километра, проложили дополнительную систему водостока. "В рамках проекта обустроили широкие тротуары, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет 37 тысяч квадратных метров, в местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом, обновили 54,5 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части. Установили свыше 110 современных фонарей и более 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали почти 20 опорами контрастного освещения", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для пассажиров наземного общественного транспорта поставили четыре новых остановочных павильона, один существующий перенесли на более удобное место. В ходе работ в районе станции метро разместили около 50 велопарковок, установили почти 40 лавочек и восемь навигационных стел.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Благоустройство
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, в зону работ вошли Вокзальная площадь, 1-я и 2-я Рейсовые улицы и участок Центральной улицы. В результате сделали удобные маршруты к метро и аэропорту, организовали комфортную пересадку между разными видами транспорта, провели озеленение - разбили 14 тысяч квадратных метров газона", - рассказал Бирюков
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Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью 5,5 километра, проложили дополнительную систему водостока.
"В рамках проекта обустроили широкие тротуары, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет 37 тысяч квадратных метров, в местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом, обновили 54,5 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части. Установили свыше 110 современных фонарей и более 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали почти 20 опорами контрастного освещения", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для пассажиров наземного общественного транспорта поставили четыре новых остановочных павильона, один существующий перенесли на более удобное место.
В ходе работ в районе станции метро разместили около 50 велопарковок, установили почти 40 лавочек и восемь навигационных стел.