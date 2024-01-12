https://ria.ru/20240112/moskva-1920884653.html

В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 12.01.2024

В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:15

2024-01-12T11:15

2024-01-12T11:16

общество

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

снегопад в москве

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. "На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - сообщается в тексте. В материале уточнили, что в течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в материале.

https://ria.ru/20240111/snegopad-1920776733.html

https://ria.ru/20240110/uborka_snega-1920548623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве