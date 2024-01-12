https://ria.ru/20240112/moskva-1920884653.html
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 12.01.2024
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:15
2024-01-12T11:15
2024-01-12T11:16
общество
городское хозяйство москвы
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913626460_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_d5be371604e3c4cf47ffdee57b44c5b7.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. "На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - сообщается в тексте. В материале уточнили, что в течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в материале.
https://ria.ru/20240111/snegopad-1920776733.html
https://ria.ru/20240110/uborka_snega-1920548623.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913626460_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_98d4c8a142ca816fbabcd883a01db7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
В Москве непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства столицы.
"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада
В ведомстве уточнили, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК
, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.
"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - сообщается в тексте.
В материале уточнили, что в течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в материале.
Необходимое количество техники ликвидирует последствия снегопада в Москве