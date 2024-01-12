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В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 12.01.2024
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11:15 12.01.2024 (обновлено: 11:16 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/moskva-1920884653.html
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 12.01.2024
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:15
2024-01-12T11:16
общество
городское хозяйство москвы
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. "На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - сообщается в тексте. В материале уточнили, что в течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в материале.
https://ria.ru/20240111/snegopad-1920776733.html
https://ria.ru/20240110/uborka_snega-1920548623.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

В Москве непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.
"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - сообщается в тексте.
В материале уточнили, что в течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в материале.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
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