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МИД осудил попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм - РИА Новости, 12.01.2024
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12:43 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/moldaviya-1920904809.html
МИД осудил попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм
МИД осудил попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм - РИА Новости, 12.01.2024
МИД осудил попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм
Любые попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм по примеру Украины и Прибалтики обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:43
2024-01-12T12:43
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
молдавия
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Любые попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм по примеру Украины и Прибалтики обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я хотела бы еще раз подчеркнуть: Россия никогда не представляла угрозу дружественному молдавскому народу, который это видит, который, это, кстати говоря, понимает и чувствует", - сказала она на брифинге в Москве. Она считает, что "в этом залог того, что любые попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм по примеру Украины и Прибалтики обречены на провал". По ее словам, "у российской стороны вызывает сожаление, что власти Молдавии по-прежнему упрямо следуют откровенно недружественным антироссийским курсом, который приобретает все более дикие формы". Захарова добавила, что официальный Кишинев "остается верен линии на подавление свободы слова и любого инакомыслия". По ее словам, "несмотря на то, что с конца 2023 года в стране перестало действовать чрезвычайное положение, власти не спешат отменить решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете вещания русскоязычных каналов, лицензии которых были отозваны в 2022-2023 годах". Официальный представитель МИД России напомнила о политике молдавских властей, направленной на разрыв деловых, гуманитарных, человеческих связей молдаван с Россией. "Проявляется это прежде всего в системной дискриминации въезжающих в Молдавию российских граждан", - пояснила Захарова. "Реальная подоплека антироссийской политики официального Кишинева самим гражданам Молдавии понятна", - отметила Захарова, добавив, что "эксперты страны открыто говорят о том, что ее цель - превратить Молдавию в часть агрессивной, антироссийской периферии Евросоюза и НАТО". "Ничего из бонусов, которыми наделяются страны-члены ЕС в экономической, гуманитарной сфере, Молдавия никогда не получит, но зато станет плацдармом, который будет использоваться, как бы для разрушения России, нанесения стратегического поражения, как это формулируется НАТО, а на самом деле произойдет все то же самое, что происходило с другими странами, которые шли этим путем лжи и самообмана, произойдет разрушение самой Молдавии, к сожалению, если руководство в Кишиневе сейчас, режим (Майи) Санду не одумается и все-таки не вспомнит, что несет ответственность перед своим народом", - заключила она.
https://ria.ru/20240112/sandu-1920900314.html
https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920738023.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, молдавия, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Молдавия, Россия
МИД осудил попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм

Захарова: попытки превратить Молдавию плацдарм против России обречены на провал

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Любые попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм по примеру Украины и Прибалтики обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы еще раз подчеркнуть: Россия никогда не представляла угрозу дружественному молдавскому народу, который это видит, который, это, кстати говоря, понимает и чувствует", - сказала она на брифинге в Москве. Она считает, что "в этом залог того, что любые попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм по примеру Украины и Прибалтики обречены на провал".
По ее словам, "у российской стороны вызывает сожаление, что власти Молдавии по-прежнему упрямо следуют откровенно недружественным антироссийским курсом, который приобретает все более дикие формы". Захарова добавила, что официальный Кишинев "остается верен линии на подавление свободы слова и любого инакомыслия".
По ее словам, "несмотря на то, что с конца 2023 года в стране перестало действовать чрезвычайное положение, власти не спешат отменить решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете вещания русскоязычных каналов, лицензии которых были отозваны в 2022-2023 годах".
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Официальный представитель МИД России напомнила о политике молдавских властей, направленной на разрыв деловых, гуманитарных, человеческих связей молдаван с Россией. "Проявляется это прежде всего в системной дискриминации въезжающих в Молдавию российских граждан", - пояснила Захарова.
"Реальная подоплека антироссийской политики официального Кишинева самим гражданам Молдавии понятна", - отметила Захарова, добавив, что "эксперты страны открыто говорят о том, что ее цель - превратить Молдавию в часть агрессивной, антироссийской периферии Евросоюза и НАТО".
"Ничего из бонусов, которыми наделяются страны-члены ЕС в экономической, гуманитарной сфере, Молдавия никогда не получит, но зато станет плацдармом, который будет использоваться, как бы для разрушения России, нанесения стратегического поражения, как это формулируется НАТО, а на самом деле произойдет все то же самое, что происходило с другими странами, которые шли этим путем лжи и самообмана, произойдет разрушение самой Молдавии, к сожалению, если руководство в Кишиневе сейчас, режим (Майи) Санду не одумается и все-таки не вспомнит, что несет ответственность перед своим народом", - заключила она.
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