https://ria.ru/20240112/moldaviya-1920888921.html
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минздрава
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минздрава - РИА Новости, 12.01.2024
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минздрава
Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" выразили протест в Кишиневе против слияния центральной инфекционной больницы страны с... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:31
2024-01-12T11:31
2024-01-12T11:31
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" выразили протест в Кишиневе против слияния центральной инфекционной больницы страны с дерматологической, они требуют отставки главы минздрава Аллы Немеренко. Ранее врачи и персонал кишиневской инфекционной больницы имени Тома Чорбэ и кождиспансера "Кодру" пикетировали здание правительства республики, выражая протест против решения минздрава о слиянии этих двух медучреждений. Манифестанты заявляли, что истинная цель реорганизации медучреждений — приватизация дорогостоящего участка земли в центре Кишинева. К протестующим присоединились гражданские активисты, общественные деятели и ряд оппозиционных политиков. "Закрытие уникальной инфекционной больницы имени Тома Чорбэ – некомпетентное решение властей. Мы установили арт-инсталляцию как символ того, как нынешняя партия власти "Действие и солидарность" (ПДС) относится к системе здравоохранения, ее уничтожая. Можно сказать, молдавская медицина больна. И имя этой болезни - министр здравоохранения Алла Немеренко. Она должна уйти в отставку из-за своей некомпетентности, а не закрывать больницы", - заявил РИА Новости член политбюро политсилы Юрий Витнянский. Инсталляция выставлена у здания инфекционной больницы имени Чорбэ. Она состоит из больничной койки, застеленной белым бельем, на которой лежит будто окровавленная рубашка со вбитым в нее желтым колом (желтый цвет – символ правящей партии). В конце декабря правительством было одобрено решение о переводе персонала инфекционной больницы имени Тома Чорбэ, находящейся в центре Кишинева, в дерматологическую больницу в пригороде столицы, в Кодру. Немеренко объяснила эту необходимость тем, что в больницах плохие условия для пациентов, заверив, что здания больницы имени Чорбэ будут законсервированы и отремонтированы. Минздрав сообщал, что медучреждениям требуется дополнительное финансирование, которого на данный момент у правительства нет. Больницу имени Тома Чорбэ построили в 1896 году, и срок эксплуатации здания давно истек. В ведомстве считают, что больница не соответствует современным требованиям, что, по мнению чиновников, влияет на качество и безопасность медицинского обслуживания.
https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920738023.html
https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920647166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минздрава
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минздрава из-за некомпетенции
КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" выразили протест в Кишиневе против слияния центральной инфекционной больницы страны с дерматологической, они требуют отставки главы минздрава Аллы Немеренко.
Ранее врачи и персонал кишиневской инфекционной больницы имени Тома Чорбэ и кождиспансера "Кодру" пикетировали здание правительства республики, выражая протест против решения минздрава о слиянии этих двух медучреждений. Манифестанты заявляли, что истинная цель реорганизации медучреждений — приватизация дорогостоящего участка земли в центре Кишинева. К протестующим присоединились гражданские активисты, общественные деятели и ряд оппозиционных политиков.
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"Закрытие уникальной инфекционной больницы имени Тома Чорбэ – некомпетентное решение властей. Мы установили арт-инсталляцию как символ того, как нынешняя партия власти "Действие и солидарность" (ПДС) относится к системе здравоохранения, ее уничтожая. Можно сказать, молдавская медицина больна. И имя этой болезни - министр здравоохранения Алла Немеренко. Она должна уйти в отставку из-за своей некомпетентности, а не закрывать больницы", - заявил РИА Новости член политбюро политсилы Юрий Витнянский.
Инсталляция выставлена у здания инфекционной больницы имени Чорбэ. Она состоит из больничной койки, застеленной белым бельем, на которой лежит будто окровавленная рубашка со вбитым в нее желтым колом (желтый цвет – символ правящей партии).
В конце декабря правительством было одобрено решение о переводе персонала инфекционной больницы имени Тома Чорбэ, находящейся в центре Кишинева, в дерматологическую больницу в пригороде столицы, в Кодру. Немеренко объяснила эту необходимость тем, что в больницах плохие условия для пациентов, заверив, что здания больницы имени Чорбэ будут законсервированы и отремонтированы.
Минздрав сообщал, что медучреждениям требуется дополнительное финансирование, которого на данный момент у правительства нет. Больницу имени Тома Чорбэ построили в 1896 году, и срок эксплуатации здания давно истек. В ведомстве считают, что больница не соответствует современным требованиям, что, по мнению чиновников, влияет на качество и безопасность медицинского обслуживания.
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