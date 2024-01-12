https://ria.ru/20240112/moldaviya-1920878136.html

Додон заявил, что власти Молдавии все равно покупают российский газ

Додон заявил, что власти Молдавии все равно покупают российский газ - РИА Новости, 12.01.2024

Додон заявил, что власти Молдавии все равно покупают российский газ

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил уверенность, что власти республики покупают тот же российский газ, только через посредников,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:56

2024-01-12T10:56

2024-01-12T10:56

экономика

молдавия

игорь додон

молдовагаз

газпром

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg

КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил уверенность, что власти республики покупают тот же российский газ, только через посредников, и используют при этом коррупционные схемы. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине. "В Молдавию поступал и продолжает поступать только российский газ. То, что его покупают через другие страны или фирмы, не меняет его происхождения. Власти говорят, что они больше не покупают газ у русских, но по сути они покупают тот же самый российский газ, только через посредников. Это коррупционные схемы, расследованием которых должна заниматься прокуратура", - написал Додон. Ранее компании Energocom и "Молдовагаз" подписали контракт на поставку газа в январе-апреле 2024 года по цене 550 евро за тысячу кубометров. Energocom также заключил договоры купли-продажи электроэнергии, которые предусматривают ее поставку на период январь-декабрь 2024 года. По сообщению предприятия, электроэнергия в основном будет закупаться у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР, по цене 66 долларов за мегаватт-час. Также ее будут приобретать у ТЭЦ, от возобновляемых источников энергии, у производителей энергии на европейском рынке, а при необходимости для покрытия дефицита электроэнергии - на бирже OPCOM.

https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917897087.html

https://ria.ru/20240111/gaz-1920739845.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, молдавия, игорь додон, молдовагаз, газпром, россия