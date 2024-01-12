Додон заявил, что власти Молдавии все равно покупают российский газ
Додон: власти Молдавии покупают тот же российский газ, только через посредников
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил уверенность, что власти республики покупают тот же российский газ, только через посредников, и используют при этом коррупционные схемы.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.
"В Молдавию поступал и продолжает поступать только российский газ. То, что его покупают через другие страны или фирмы, не меняет его происхождения. Власти говорят, что они больше не покупают газ у русских, но по сути они покупают тот же самый российский газ, только через посредников. Это коррупционные схемы, расследованием которых должна заниматься прокуратура", - написал Додон.
Ранее компании Energocom и "Молдовагаз" подписали контракт на поставку газа в январе-апреле 2024 года по цене 550 евро за тысячу кубометров. Energocom также заключил договоры купли-продажи электроэнергии, которые предусматривают ее поставку на период январь-декабрь 2024 года. По сообщению предприятия, электроэнергия в основном будет закупаться у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР, по цене 66 долларов за мегаватт-час. Также ее будут приобретать у ТЭЦ, от возобновляемых источников энергии, у производителей энергии на европейском рынке, а при необходимости для покрытия дефицита электроэнергии - на бирже OPCOM.