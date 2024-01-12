https://ria.ru/20240112/miny-1921053460.html

В Эстонии хотят разместить противопехотные мины вдоль границы с Россией

В Эстонии хотят разместить противопехотные мины вдоль границы с Россией - РИА Новости, 12.01.2024

В Эстонии хотят разместить противопехотные мины вдоль границы с Россией

Эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений вблизи... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T20:44

2024-01-12T20:44

2024-01-12T21:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв — РИА Новости. Эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные мины, его слова приводит портал государственного телерадиовещания ERR."При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины", — сказал он.Уточняется, что Куннас прямо не называл Россию, однако Эстония имеет сухопутную границу только с Латвией и Россией, поэтому очевидно, что речь шла именно о границе с Россией.По мнению депутата, следующим шагом должна стать денонсация Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин всеми странами Балтии. Он также отметил, что в Эстонии необходимо начать производство собственной взрывчатки, которую, по словам Куннаса, "нужно использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов". Президент Эстонии Алар Карис заявил в понедельник после заседания Совета по гособороне, что он обсудил и продолжит обсуждение с Министерством обороны вопроса строительства военных оборонительных объектов на приграничных территориях. В январе прошлого года оппозиция уже пыталась внести в парламент Эстонии законопроект о денонсации Оттавской конвенции, но депутаты отвергли это предложение.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999-го. К конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к ней в марте 2004 года.

https://ria.ru/20231212/estoniya-1915271973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, россия, алар карис, латвия