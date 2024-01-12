https://ria.ru/20240112/minpromtorg-1920886637.html

Минпромторг разработал проект эксперимента по маркировке рыбных консервов

Минпромторг разработал проект эксперимента по маркировке рыбных консервов - РИА Новости, 12.01.2024

Минпромторг разработал проект эксперимента по маркировке рыбных консервов

Минпромторг России разработал проект эксперимента по маркировке электронными средствами идентификации рыбных консервов, он проходит регламентные процедуры,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:23

2024-01-12T11:23

2024-01-12T11:23

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минпромторг России разработал проект эксперимента по маркировке электронными средствами идентификации рыбных консервов, он проходит регламентные процедуры, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В части маркировки рыбных консервов отмечаем, что соответствующий проект постановления правительства РФ о проведении эксперимента разработан Минпромторгом России и проходит регламентные процедуры", - заявили там. При этом в ведомстве заявили, что эксперимент носит добровольный характер и не повлечет дополнительных затрат со стороны его участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются оператором системы маркировки "Честный знак" - Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) на безвозмездной основе. В свою очередь в ЦРПТ со ссылкой на данные НИФИ Минфина сообщили о том, что доля незаконного оборота на рынке консервов составляет 11,5%. "Именно разросшийся нелегальный рынок консервов и некоторой бакалейной продукции стал основанием для проведения добровольного эксперимента. Мы готовы провести эксперимент по маркировке консервов и технически, и технологически, если будут приняты соответствующие решения", - добавила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина. Ранее в ноябре Минпромторг предлагал провести эксперимент по такой маркировке консервов и отдельных видов бакалейной продукции с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, однако в указанные даты он не состоялся.

https://ria.ru/20240110/tovary-1920425438.html

https://ria.ru/20240109/markirovka-1920359441.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)