https://ria.ru/20240112/milyavskaya-1920936412.html

В Омске отменили концерт Лолиты

В Омске отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 12.01.2024

В Омске отменили концерт Лолиты

Концерт певицы Лолиты Милявской в Омской филармонии, запланированный на 27 марта, не состоится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:21

2024-01-12T14:21

2024-01-12T14:21

шоубиз

омск

омская область

лолита милявская

анастасия ивлеева

"голая вечеринка"

знаменитости

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Концерт певицы Лолиты Милявской в Омской филармонии, запланированный на 27 марта, не состоится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры региона."Договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута устно. Мы только предоставляем концертную площадку, самим выступлением занимается организатор. Но он договор не оформил. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет", — уточнили в пресс-службе.Представители Минкульта отказались комментировать информацию о том, что онлайн-площадки якобы продают билеты на выступление Милявской. В пресс-службе подчеркнули, что не имеют отношения к этим продажам. Ранее в соцсетях появилась информация, что с просьбой отменить выступление Лолиты, которая поучаствовала в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, выступили казаки. Минкульт Омской области эту информацию не подтвердил. Сама артистка на отмену своего концерта в Омске не отреагировала. Ранее Лолита Милявская сообщила, что помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины.

https://ria.ru/20231228/lolita-1918849929.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омск, омская область, лолита милявская, анастасия ивлеева, "голая вечеринка", знаменитости