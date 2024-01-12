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В Омске отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 12.01.2024
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Шоубиз
 
14:21 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/milyavskaya-1920936412.html
В Омске отменили концерт Лолиты
В Омске отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 12.01.2024
В Омске отменили концерт Лолиты
Концерт певицы Лолиты Милявской в Омской филармонии, запланированный на 27 марта, не состоится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:21
2024-01-12T14:21
шоубиз
омск
омская область
лолита милявская
анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
знаменитости
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Концерт певицы Лолиты Милявской в Омской филармонии, запланированный на 27 марта, не состоится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры региона."Договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута устно. Мы только предоставляем концертную площадку, самим выступлением занимается организатор. Но он договор не оформил. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет", — уточнили в пресс-службе.Представители Минкульта отказались комментировать информацию о том, что онлайн-площадки якобы продают билеты на выступление Милявской. В пресс-службе подчеркнули, что не имеют отношения к этим продажам. Ранее в соцсетях появилась информация, что с просьбой отменить выступление Лолиты, которая поучаствовала в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, выступили казаки. Минкульт Омской области эту информацию не подтвердил. Сама артистка на отмену своего концерта в Омске не отреагировала. Ранее Лолита Милявская сообщила, что помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины.
https://ria.ru/20231228/lolita-1918849929.html
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омск, омская область, лолита милявская, анастасия ивлеева, "голая вечеринка", знаменитости
Шоубиз, Омск, Омская область, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка", Знаменитости
В Омске отменили концерт Лолиты

Запланированный на конец марта концерт Лолиты Милявской отменили в Омске

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Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Концерт певицы Лолиты Милявской в Омской филармонии, запланированный на 27 марта, не состоится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры региона.
«
"Договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута устно. Мы только предоставляем концертную площадку, самим выступлением занимается организатор. Но он договор не оформил. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет", — уточнили в пресс-службе.
Представители Минкульта отказались комментировать информацию о том, что онлайн-площадки якобы продают билеты на выступление Милявской. В пресс-службе подчеркнули, что не имеют отношения к этим продажам.
Ранее в соцсетях появилась информация, что с просьбой отменить выступление Лолиты, которая поучаствовала в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, выступили казаки.
Минкульт Омской области эту информацию не подтвердил.
Сама артистка на отмену своего концерта в Омске не отреагировала.
Ранее Лолита Милявская сообщила, что помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины.
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ШоубизОмскОмская областьЛолита МилявскаяАнастасия Ивлеева"Голая вечеринка"Знаменитости
 
 
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