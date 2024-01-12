В Омске отменили концерт Лолиты
Запланированный на конец марта концерт Лолиты Милявской отменили в Омске
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Концерт певицы Лолиты Милявской в Омской филармонии, запланированный на 27 марта, не состоится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры региона.
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"Договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута устно. Мы только предоставляем концертную площадку, самим выступлением занимается организатор. Но он договор не оформил. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет", — уточнили в пресс-службе.
Представители Минкульта отказались комментировать информацию о том, что онлайн-площадки якобы продают билеты на выступление Милявской. В пресс-службе подчеркнули, что не имеют отношения к этим продажам.
Ранее в соцсетях появилась информация, что с просьбой отменить выступление Лолиты, которая поучаствовала в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, выступили казаки.
Минкульт Омской области эту информацию не подтвердил.
Сама артистка на отмену своего концерта в Омске не отреагировала.
Ранее Лолита Милявская сообщила, что помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины.