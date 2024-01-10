https://ria.ru/20240110/lolita-1920467338.html

Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода

Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024

Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода

Певица Лолита Милявская вслед за Филиппом Киркоровым помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины, о чем... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:33

2024-01-10T11:33

2024-01-10T18:11

шоубиз

белгород

украина

шебекино

лолита милявская

анастасия ивлеева

ксения собчак

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская вслед за Филиппом Киркоровым помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины, о чем рассказала в своем телеграм-канале. "Помощь адресная. Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили", — говорит певица в видеообращении.Ранее Филипп Киркоров объявил, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. В конце декабря оба артиста стали гостями скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" и собрало как обычных зрителей, так и знаменитостей, включая Диму Билана, Анну Асти, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Хотя праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность. Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Несмотря на это, артистам объявили бойкот. Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.Телеканалы убрали Филиппа Киркорова из новогодних эфиров. Например, ТНТ в последний момент заменил певца на другого артиста в комедии "Иван Васильевич меняет все". * Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231230/zimnee_show-1919070571.html

https://ria.ru/20231228/lolita-1918849929.html

белгород

украина

шебекино

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгород, украина, шебекино, лолита милявская, анастасия ивлеева, ксения собчак, "голая вечеринка", филипп киркоров, нтв (телеканал), генеральная прокуратура рф, госдума рф