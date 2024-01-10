https://ria.ru/20240110/lolita-1920467338.html
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода
Певица Лолита Милявская вслед за Филиппом Киркоровым помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины, о чем... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:33
2024-01-10T11:33
2024-01-10T18:11
шоубиз
белгород
украина
шебекино
лолита милявская
анастасия ивлеева
ксения собчак
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская вслед за Филиппом Киркоровым помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины, о чем рассказала в своем телеграм-канале. "Помощь адресная. Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили", — говорит певица в видеообращении.Ранее Филипп Киркоров объявил, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. В конце декабря оба артиста стали гостями скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" и собрало как обычных зрителей, так и знаменитостей, включая Диму Билана, Анну Асти, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Хотя праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность. Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Несмотря на это, артистам объявили бойкот. Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.Телеканалы убрали Филиппа Киркорова из новогодних эфиров. Например, ТНТ в последний момент заменил певца на другого артиста в комедии "Иван Васильевич меняет все". * Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231230/zimnee_show-1919070571.html
https://ria.ru/20231228/lolita-1918849929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, украина, шебекино, лолита милявская, анастасия ивлеева, ксения собчак, "голая вечеринка", филипп киркоров, нтв (телеканал), генеральная прокуратура рф, госдума рф
Шоубиз, Белгород, Украина, Шебекино, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак, "Голая вечеринка", Филипп Киркоров, НТВ (телеканал), Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода
Лолита вслед за Киркоровым помогла пострадавшим белгородцам
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская вслед за Филиппом Киркоровым помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины, о чем рассказала в своем телеграм-канале.
«
"Помощь адресная. Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили", — говорит певица в видеообращении.
Ранее Филипп Киркоров объявил
, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город.
В конце декабря оба артиста стали гостями скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" и собрало как обычных зрителей, так и знаменитостей, включая Диму Билана, Анну Асти, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других.
Хотя праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.
Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов "Зимнего Show"
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Лолита Милявская и Филипп Киркоров.
Несмотря на это, артистам объявили бойкот. Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени
концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.
Телеканалы убрали Филиппа Киркорова из новогодних эфиров. Например, ТНТ в последний момент заменил певца на другого артиста в комедии "Иван Васильевич меняет все".
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах