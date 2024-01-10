Рейтинг@Mail.ru
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:33 10.01.2024 (обновлено: 18:11 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/lolita-1920467338.html
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода
Певица Лолита Милявская вслед за Филиппом Киркоровым помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины, о чем... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:33
2024-01-10T18:11
шоубиз
белгород
украина
шебекино
лолита милявская
анастасия ивлеева
ксения собчак
"голая вечеринка"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d5d217a46f29c7f7eb6e8dc2d0e0fba9.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская вслед за Филиппом Киркоровым помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины, о чем рассказала в своем телеграм-канале. &quot;Помощь адресная. Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили&quot;, — говорит певица в видеообращении.Ранее Филипп Киркоров объявил, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. В конце декабря оба артиста стали гостями скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" и собрало как обычных зрителей, так и знаменитостей, включая Диму Билана, Анну Асти, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Хотя праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность. Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Несмотря на это, артистам объявили бойкот. Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.Телеканалы убрали Филиппа Киркорова из новогодних эфиров. Например, ТНТ в последний момент заменил певца на другого артиста в комедии "Иван Васильевич меняет все". * Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231230/zimnee_show-1919070571.html
https://ria.ru/20231228/lolita-1918849929.html
белгород
украина
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_9c5e4fac3e0e554b9fb709a158dd3536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, украина, шебекино, лолита милявская, анастасия ивлеева, ксения собчак, "голая вечеринка", филипп киркоров, нтв (телеканал), генеральная прокуратура рф, госдума рф
Шоубиз, Белгород, Украина, Шебекино, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак, "Голая вечеринка", Филипп Киркоров, НТВ (телеканал), Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Лолита помогла пострадавшим жителям Белгорода

Лолита вслед за Киркоровым помогла пострадавшим белгородцам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская вслед за Филиппом Киркоровым помогла попавшим в беду жителям Белгорода, подвергшегося террористической атаке со стороны Украины, о чем рассказала в своем телеграм-канале.
«

"Помощь адресная. Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили", — говорит певица в видеообращении.

Ранее Филипп Киркоров объявил, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город.
В конце декабря оба артиста стали гостями скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" и собрало как обычных зрителей, так и знаменитостей, включая Диму Билана, Анну Асти, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других.
Хотя праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.
Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов "Зимнего Show"
30 декабря 2023, 00:12
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Лолита Милявская и Филипп Киркоров.

Несмотря на это, артистам объявили бойкот. Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.
Телеканалы убрали Филиппа Киркорова из новогодних эфиров. Например, ТНТ в последний момент заменил певца на другого артиста в комедии "Иван Васильевич меняет все".
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Лолита поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о планах
28 декабря 2023, 20:46
 
ШоубизБелгородУкраинаШебекиноЛолита МилявскаяАнастасия ИвлееваКсения Собчак"Голая вечеринка"Филипп КиркоровНТВ (телеканал)Генеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала