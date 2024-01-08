https://ria.ru/20240108/kirkorov-1920137154.html

Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим в Белгороде

Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим в Белгороде - РИА Новости, 08.01.2024

Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим в Белгороде

Народный артист России, певец Филипп Киркоров передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T11:57

2024-01-08T11:57

2024-01-08T14:20

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Народный артист России, певец Филипп Киркоров передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. Об этом он сам сообщил на своей странице в VK."Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", — написал Киркоров.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.Так, Киркоров заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел. Он также отметил, что осознал свою ошибку и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России.В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры с просьбой лишить певца звания народного артиста России. Позднее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что не собираются этого делать.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html

https://ria.ru/20240106/reper-1919969768.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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общество, белгород, белгородская область, россия, филипп киркоров, анастасия ивлеева, вячеслав гладков