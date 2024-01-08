Рейтинг@Mail.ru
Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим в Белгороде - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:57 08.01.2024 (обновлено: 14:20 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/kirkorov-1920137154.html
Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим в Белгороде
Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим в Белгороде - РИА Новости, 08.01.2024
Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим в Белгороде
Народный артист России, певец Филипп Киркоров передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:57
2024-01-08T14:20
шоубиз
общество
белгород
белгородская область
россия
филипп киркоров
анастасия ивлеева
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_70b00d954867b8012e6fde6c50e6410e.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Народный артист России, певец Филипп Киркоров передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. Об этом он сам сообщил на своей странице в VK."Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", — написал Киркоров.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.Так, Киркоров заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел. Он также отметил, что осознал свою ошибку и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России.В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры с просьбой лишить певца звания народного артиста России. Позднее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что не собираются этого делать.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html
https://ria.ru/20240106/reper-1919969768.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_f192d2d0a5d4695f1f3ec4b37a27660d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгород, белгородская область, россия, филипп киркоров, анастасия ивлеева, вячеслав гладков
Шоубиз, Общество, Белгород, Белгородская область, Россия, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Вячеслав Гладков
Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим в Белгороде

Киркоров отдаст гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим от ВСУ белгородцам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Народный артист России, певец Филипп Киркоров передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. Об этом он сам сообщил на своей странице в VK.
"Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", — написал Киркоров.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
6 января, 18:26
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.
Так, Киркоров заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел. Он также отметил, что осознал свою ошибку и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России.

Выступление Киркорова в рамках "Зимнего Show" отменили. Оно было запланировано на 1 января. Кроме того, сцены с участием артиста вырезали из фильма "Иван Васильевич меняет все", в котором он сыграл Петра I.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры с просьбой лишить певца звания народного артиста России. Позднее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что не собираются этого делать.
Рэпер Vacío (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой
6 января, 18:31

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
 
ШоубизОбществоБелгородБелгородская областьРоссияФилипп КиркоровАнастасия ИвлееваВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала