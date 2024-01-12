https://ria.ru/20240112/makeevka-1920921269.html

В Макеевке из-за удара ВСУ разрушился двухэтажный дом

В Макеевке из-за удара ВСУ разрушился двухэтажный дом - РИА Новости, 12.01.2024

В Макеевке из-за удара ВСУ разрушился двухэтажный дом

Двухэтажный дом разрушен в Макеевке после прямого удара украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:34

2024-01-12T13:34

2024-01-12T13:34

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МАКЕЕВКА (ДНР), 12 янв - РИА Новости. Двухэтажный дом разрушен в Макеевке после прямого удара украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Мэр Макеевки Владислав Ключаров уточнил, что "зафиксированы повреждения остекления и конструктивов в жилых домах". Вследствие попадания полностью разрушен второй этаж дома. По словам местных жителей, обошлось без пострадавших. "Обычные жилые дома, здесь нет ни военнослужащих, ни артиллерии, ничего. Полностью жилой квартал, причем спальный, самый тихий, живут одни пенсионеры", - рассказал очевидец происшествия Николай.

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Кирилл Волков

макеевка, донецкая народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр