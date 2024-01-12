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В Макеевке из-за удара ВСУ разрушился двухэтажный дом - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/makeevka-1920921269.html
В Макеевке из-за удара ВСУ разрушился двухэтажный дом
В Макеевке из-за удара ВСУ разрушился двухэтажный дом - РИА Новости, 12.01.2024
В Макеевке из-за удара ВСУ разрушился двухэтажный дом
Двухэтажный дом разрушен в Макеевке после прямого удара украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:34
2024-01-12T13:34
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МАКЕЕВКА (ДНР), 12 янв - РИА Новости. Двухэтажный дом разрушен в Макеевке после прямого удара украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Мэр Макеевки Владислав Ключаров уточнил, что "зафиксированы повреждения остекления и конструктивов в жилых домах". Вследствие попадания полностью разрушен второй этаж дома. По словам местных жителей, обошлось без пострадавших. "Обычные жилые дома, здесь нет ни военнослужащих, ни артиллерии, ничего. Полностью жилой квартал, причем спальный, самый тихий, живут одни пенсионеры", - рассказал очевидец происшествия Николай.
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Макеевке из-за удара ВСУ разрушился двухэтажный дом

В Макеевке прямым ударом артиллерии ВСУ разрушило двухэтажный дом

© Фото : МЧС ДНРСотрудники МЧС ДНР в Макеевке
Сотрудники МЧС ДНР в Макеевке - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР в Макеевке. Архивное фото
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МАКЕЕВКА (ДНР), 12 янв - РИА Новости. Двухэтажный дом разрушен в Макеевке после прямого удара украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Мэр Макеевки Владислав Ключаров уточнил, что "зафиксированы повреждения остекления и конструктивов в жилых домах".
Вследствие попадания полностью разрушен второй этаж дома. По словам местных жителей, обошлось без пострадавших.
"Обычные жилые дома, здесь нет ни военнослужащих, ни артиллерии, ничего. Полностью жилой квартал, причем спальный, самый тихий, живут одни пенсионеры", - рассказал очевидец происшествия Николай.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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