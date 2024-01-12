https://ria.ru/20240112/lukoyl-1920987500.html
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок - РИА Новости, 12.01.2024
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок
Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области – ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" – временно остановлена из-за... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:33
2024-01-12T16:33
2024-01-12T16:40
лукойл
происшествия
нижний новгород
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области – ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" – временно остановлена из-за инцидента, компания прикладывает все усилия для восстановления нормального производственного режима предприятия, сообщает "Лукойл"."В связи с инцидентом на технологической установке ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена", – говорится в сообщении."Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", – также сообщили в компании.
https://ria.ru/20240101/bolgariya-1919379747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лукойл, происшествия, нижний новгород
ЛУКОЙЛ, Происшествия, Нижний Новгород
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок
Нижегородский НПЗ "Лукойла" приостановил работу одной установки из-за инцидента
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области – ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" – временно остановлена из-за инцидента, компания прикладывает все усилия для восстановления нормального производственного режима предприятия, сообщает "Лукойл".
"В связи с инцидентом на технологической установке ООО "Лукойл
-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена", – говорится в сообщении.
"Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", – также сообщили в компании.
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