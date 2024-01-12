https://ria.ru/20240112/lukoyl-1920987500.html

Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок

Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок - РИА Новости, 12.01.2024

Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок

Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области – ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" – временно остановлена из-за... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:33

2024-01-12T16:33

2024-01-12T16:40

лукойл

происшествия

нижний новгород

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области – ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" – временно остановлена из-за инцидента, компания прикладывает все усилия для восстановления нормального производственного режима предприятия, сообщает "Лукойл"."В связи с инцидентом на технологической установке ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена", – говорится в сообщении."Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", – также сообщили в компании.

https://ria.ru/20240101/bolgariya-1919379747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лукойл, происшествия, нижний новгород