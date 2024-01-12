Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 12.01.2024 (обновлено: 16:40 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/lukoyl-1920987500.html
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок - РИА Новости, 12.01.2024
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок
Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области – ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" – временно остановлена из-за... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:33
2024-01-12T16:40
лукойл
происшествия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области – ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" – временно остановлена из-за инцидента, компания прикладывает все усилия для восстановления нормального производственного режима предприятия, сообщает "Лукойл"."В связи с инцидентом на технологической установке ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена", – говорится в сообщении."Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", – также сообщили в компании.
https://ria.ru/20240101/bolgariya-1919379747.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_d7a2d2a6b90095587ce10af4f218f2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лукойл, происшествия, нижний новгород
ЛУКОЙЛ, Происшествия, Нижний Новгород
Нижегородский НПЗ "Лукойла" временно остановил работу одной из установок

Нижегородский НПЗ "Лукойла" приостановил работу одной установки из-за инцидента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области – ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" – временно остановлена из-за инцидента, компания прикладывает все усилия для восстановления нормального производственного режима предприятия, сообщает "Лукойл".
"В связи с инцидентом на технологической установке ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена", – говорится в сообщении.
"Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", – также сообщили в компании.
Нефтеперерабатывающий завод Лукойл Нефтохим Бургас - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Болгарии проверили склады НПЗ "Лукойл" из-за запрета на нефть из России
1 января, 16:56
 
ЛУКОЙЛПроисшествияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала