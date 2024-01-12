https://ria.ru/20240112/lukashenko-1921045821.html

Лукашенко предрек грандиознейшие события

Лукашенко предрек грандиознейшие события - РИА Новости, 12.01.2024

Лукашенко предрек грандиознейшие события

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир находится накануне грандиознейших событий, по его словам, "может вспыхнуть вся планета". РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:51

2024-01-12T19:51

2024-01-12T19:51

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир находится накануне грандиознейших событий, по его словам, "может вспыхнуть вся планета". "Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг - и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям - очень шумным должен быть", - сказал Лукашенко в Минске на приеме от имени президента на старый Новый год. Его слова приводит пресс-служба главы белорусского государства. "Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно. То ли еще будет", - добавил президент. Лукашенко констатировал, что из числа сильных мира сего особенно американцы не хотят многополярности. "Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы… Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой "героизм", "какой я крутой", - заявил президент. Лукашенко выразил опасения, что эта дуга нестабильности может продолжиться и на другие регионы мира. "Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя", - сказал он. Президент подчеркнул, что стоит обеспечить мир и покой в белорусском государстве. Обращаясь к присутствовавшему на приеме премьер-министру Роману Головченко, глава государства сказал, что от правительства, да и от всех белорусов это во многом зависит. Президент отметил, что на протяжении прошедшего 2023 года в Белоруссии шли к миру через созидание, укрепляли единство, государственные и ценностные основы белорусского общества. "Сегодня, уважаемые друзья, в мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно" , - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240107/lukashenko-1920042743.html

https://ria.ru/20231218/rossiya-1916524225.html

белоруссия

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белоруссия, минск, александр лукашенко