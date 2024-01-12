https://ria.ru/20240112/lekarstva-1920963333.html
Новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь
Новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь - РИА Новости, 12.01.2024
Новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь
На лекарственную помощь населению новых регионов России уже выделили более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:25
2024-01-12T15:25
2024-01-12T15:25
россия
донецкая народная республика
михаил мурашко
экономика
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. На лекарственную помощь населению новых регионов России уже выделили более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего визита в ДНР. "В общей сложности эта сумма составляет порядка 7 миллиардов рублей, общая сумма, которая направлена нами на лекарственное обеспечение", - заявил министр. Он также отметил, что такого уровня обеспеченности лекарственными средствами ранее в этих регионах не было. "Такого никогда не было, чтобы пациенты, имеющие хронические заболевания, и инвалиды получали в таком объёме лекарственные помощь", - сказал Мурашко. По его словам, также на оказание первичной медико-санитарной помощи в новых регионах федеральный центр выделил около одного миллиарда рублей, аналогичная сумма была выделена на онкологические проекты в новых регионах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, михаил мурашко, экономика
Россия, Донецкая Народная Республика, Михаил Мурашко, Экономика
Новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь
Мурашко: новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь
ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. На лекарственную помощь населению новых регионов России уже выделили более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего визита в ДНР.
"В общей сложности эта сумма составляет порядка 7 миллиардов рублей, общая сумма, которая направлена нами на лекарственное обеспечение", - заявил министр.
Он также отметил, что такого уровня обеспеченности лекарственными средствами ранее в этих регионах не было. "Такого никогда не было, чтобы пациенты, имеющие хронические заболевания, и инвалиды получали в таком объёме лекарственные помощь", - сказал Мурашко
.
По его словам, также на оказание первичной медико-санитарной помощи в новых регионах федеральный центр выделил около одного миллиарда рублей, аналогичная сумма была выделена на онкологические проекты в новых регионах.
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