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Новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь

Новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь - РИА Новости, 12.01.2024

Новым регионам выделили семь миллиардов рублей на лекарственную помощь

На лекарственную помощь населению новых регионов России уже выделили более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:25

2024-01-12T15:25

2024-01-12T15:25

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донецкая народная республика

михаил мурашко

экономика

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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. На лекарственную помощь населению новых регионов России уже выделили более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего визита в ДНР. "В общей сложности эта сумма составляет порядка 7 миллиардов рублей, общая сумма, которая направлена нами на лекарственное обеспечение", - заявил министр. Он также отметил, что такого уровня обеспеченности лекарственными средствами ранее в этих регионах не было. "Такого никогда не было, чтобы пациенты, имеющие хронические заболевания, и инвалиды получали в таком объёме лекарственные помощь", - сказал Мурашко. По его словам, также на оказание первичной медико-санитарной помощи в новых регионах федеральный центр выделил около одного миллиарда рублей, аналогичная сумма была выделена на онкологические проекты в новых регионах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, михаил мурашко, экономика