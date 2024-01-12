https://ria.ru/20240112/latviya-1920889646.html

Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге

Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге - РИА Новости, 12.01.2024

Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге

Шаги Москвы в связи с решением Латвии передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства будут жесткими и крайне болезненными, заявила официальный... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:36

2024-01-12T11:36

2024-01-12T11:39

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Шаги Москвы в связи с решением Латвии передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства будут жесткими и крайне болезненными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в четверг парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства "для предотвращения угроз госбезопасности"."Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - сказала Захарова на брифинге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

латвия, рига, москва, в мире