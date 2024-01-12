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Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге - РИА Новости, 12.01.2024
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11:36 12.01.2024 (обновлено: 11:39 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/latviya-1920889646.html
Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге
Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге - РИА Новости, 12.01.2024
Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге
Шаги Москвы в связи с решением Латвии передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства будут жесткими и крайне болезненными, заявила официальный... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:36
2024-01-12T11:39
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Шаги Москвы в связи с решением Латвии передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства будут жесткими и крайне болезненными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в четверг парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства "для предотвращения угроз госбезопасности"."Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - сказала Захарова на брифинге.
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Латвия, Рига, Москва, В мире
Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге

МИД предупредил Латвию о болезненном ответе на конфискацию Дома Москвы в Риге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Шаги Москвы в связи с решением Латвии передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства будут жесткими и крайне болезненными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в четверг парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства "для предотвращения угроз госбезопасности".
"Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - сказала Захарова на брифинге.
Дом Москвы в Риге - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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