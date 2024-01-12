https://ria.ru/20240112/kurs-1920891692.html

Курс доллара на Московской бирже опустился до 88 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился до 88 рублей - РИА Новости, 12.01.2024

Курс доллара на Московской бирже опустился до 88 рублей

Рубль продолжает укрепляться в последний день первой официально рабочей недели года и, в частности, курс доллара опустился ниже 88 рублей — впервые с осени,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:43

2024-01-12T11:43

2024-01-12T12:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться в последний день первой официально рабочей недели года и, в частности, курс доллара опустился ниже 88 рублей — впервые с осени, однако затем вернулся немного выше этой отметки, следует из данных Московской биржи.Курс доллар расчетами "завтра" на 12.14 мск снижается на 47 копеек, до 88,12 рубля. Ранее в пятницу показатель опускался до 87,97 рубля — минимума с 23 ноября.Курс евро в то же время снижается на 36 копеек, до 96,80 рубля, юаня - на 8 копеек, до 12,24 рубля."Рубль очень уверенно рос три предыдущих сессии подряд на фоне валютных интервенций Банка России и продажи экспортерами накопленной за новогодние каникулы валютной выручки. Не исключаем, что в самые ближайшие дни курс доллара начнет тестировать на прочность поддержку 87,5 рубля", — комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер"."Доллар сегодня может остаться в пределах 88-89 рублей, поскольку есть вероятность, что темп укрепления может замедлиться на фоне закрытия инвесторами позиций перед выходными днями", — добавляет Станислав Дужинский из Промсвязьбанка.

https://ria.ru/20240111/ssha-1920646672.html

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московская биржа