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Курс доллара снизился до 88,4 рубля
Курс доллара снизился до 88,4 рубля - РИА Новости, 12.01.2024
Курс доллара снизился до 88,4 рубля
Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:14
2024-01-12T07:14
2024-01-12T08:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Доллары расчетами "завтра" на 7:09 мск подешевели на 19 копеек и стали стоить 88,4 рубля.Евро просел на три копейки, до 97,14 рубля. Юань ослаб лишь на одну копейку, достигнув 12,31 рубля.С 9 января ЦБ возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 88,4 рубля
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 88,4 рубля
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Доллары расчетами "завтра" на 7:09 мск подешевели на 19 копеек и стали стоить 88,4 рубля.
Евро просел на три копейки, до 97,14 рубля.
Юань ослаб лишь на одну копейку, достигнув 12,31 рубля.
С 9 января ЦБ
возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином
объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.
Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
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