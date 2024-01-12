https://ria.ru/20240112/kurs-1920851270.html

Курс доллара снизился до 88,4 рубля

Курс доллара снизился до 88,4 рубля - РИА Новости, 12.01.2024

Курс доллара снизился до 88,4 рубля

Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T07:14

2024-01-12T07:14

2024-01-12T08:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Доллары расчетами "завтра" на 7:09 мск подешевели на 19 копеек и стали стоить 88,4 рубля.Евро просел на три копейки, до 97,14 рубля. Юань ослаб лишь на одну копейку, достигнув 12,31 рубля.С 9 января ЦБ возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.

https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа