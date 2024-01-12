Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара снизился до 88,4 рубля - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:14 12.01.2024 (обновлено: 08:57 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/kurs-1920851270.html
Курс доллара снизился до 88,4 рубля
Курс доллара снизился до 88,4 рубля - РИА Новости, 12.01.2024
Курс доллара снизился до 88,4 рубля
Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:14
2024-01-12T08:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Доллары расчетами "завтра" на 7:09 мск подешевели на 19 копеек и стали стоить 88,4 рубля.Евро просел на три копейки, до 97,14 рубля. Юань ослаб лишь на одну копейку, достигнув 12,31 рубля.С 9 января ЦБ возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 88,4 рубля

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 88,4 рубля

© AP Photo / Matt SlocumДоллар
Доллар - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Доллар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Доллары расчетами "завтра" на 7:09 мск подешевели на 19 копеек и стали стоить 88,4 рубля.
Евро просел на три копейки, до 97,14 рубля.
Юань ослаб лишь на одну копейку, достигнув 12,31 рубля.
С 9 января ЦБ возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.
Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов
29 декабря 2023, 08:00
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала