https://ria.ru/20240112/kurily-1920860059.html

В Японии намерены следить за обещанием Путина посетить Курилы

В Японии намерены следить за обещанием Путина посетить Курилы - РИА Новости, 12.01.2024

В Японии намерены следить за обещанием Путина посетить Курилы

Япония будет внимательно следить за ситуацией в связи с намерением Владимира Путина посетить Курилы, заявил генеральный секретарь японского правительства... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:17

2024-01-12T09:17

2024-01-12T11:12

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есимаса хаяси

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ТОКИО, 12 янв — РИА Новости. Япония будет внимательно следить за ситуацией в связи с намерением Владимира Путина посетить Курилы, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Нам известно, что президент Путин в ходе визита в Хабаровск 11 января заявил о том, что обязательно посетит так называемые Курильские острова. Мы не можем комментировать заявления представителей российского правительства. Правительство продолжит внимательно следить за дальнейшей ситуацией и действовать соответствующим образом", — сказал чиновник.Он добавил, что Япония продолжит санкционную политику в отношении России и помощь Украине.О своем намерении посетить Курилы Путин сообщил накануне на встрече с предпринимателями Дальнего Востока. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20231114/yaponiya-1909370878.html

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япония

россия

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космос - риа наука, япония, россия, ссср, есимаса хаяси, владимир путин