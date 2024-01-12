https://ria.ru/20240112/kuba-1920884305.html

Россияне установили рекорд по турпотоку на Кубу

Россияне установили рекорд по турпотоку на Кубу - РИА Новости, 12.01.2024

Россияне установили рекорд по турпотоку на Кубу

Почти 185 тысяч россиян посетили Кубу в 2023 году, что в 3,4 раза больше, чем год назад, и на семь тысяч туристов больше, чем в допандемийном 2019 году,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:40

2024-01-12T12:40

2024-01-12T12:40

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Почти 185 тысяч россиян посетили Кубу в 2023 году, что в 3,4 раза больше, чем год назад, и на семь тысяч туристов больше, чем в допандемийном 2019 году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Обновлен максимальный показатель допандемийного 2019 года (178 тысяч туристов)", - рассказали эксперты. Таким образом, по количеству туристических прибытий в прошлом году Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы. Отмечается, что увеличение обусловлено в основном активностью туроператоров. "В первую очередь, компании Pegas Touristik, которая совместно с авиакомпанией Nordwind реализует полетные программы из Москвы на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко. Блоки мест на этих рейсах также берут туроператоры Anex и "Интурист". Так, в 2023 году на рейсах Nordwind на Кубу прибыли 156 тысяч туристов из России, то есть 84 процента всех туристов из РФ", – сообщили в АТОР. В ассоциации уточнили, что остальная часть россиян в 2023 году путешествовала на Кубу на рейсах авиакомпании "Россия" и венесуэльской Conviasa. "Спрос на туры по направлению остается стабильно высоким и в наступившем году, в связи с чем туроператоры продлевают полетную программу на курорты Варадеро и Кайо-Коко и на летний сезон 2024 года", – сообщили в АТОР. Там добавили, что с 14 января туроператор Fun&Sun увеличивает свой блок на рейсах Conviasa. В продаже компании уже есть туры на этой перевозке на летний сезон. Полетную программу на Кубу на рейсах Nordwind с вылетом из Москвы на летний сезон 2024 года уже продлил и Pegas Touristik.

https://ria.ru/20231229/kuba-1918279012.html

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новости - туризм, куба, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, куда можно лететь, отдых на море, туризм