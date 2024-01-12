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МО заготовила более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за 2023 год - РИА Новости, 12.01.2024
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Новости Подмосковья
 
15:45 12.01.2024
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МО заготовила более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за 2023 год
МО заготовила более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за 2023 год - РИА Новости, 12.01.2024
МО заготовила более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за 2023 год
Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп рассказала о заготовке в регионе более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за прошлый год... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:45
2024-01-12T15:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп рассказала о заготовке в регионе более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за прошлый год. По словам медика, это на 3,6 тонны больше, чем годом ранее, сообщил телеканал “360”.Аппалуп отметила, что Московская область уделяет большое внимание развитию донорского движения. На регулярной основе проводятся выездные акции. В программах участвуют крупные предприятия."Мы регулярно проводим различные выездные акции, в том числе на крупных предприятиях. Также сдать кровь можно у нас, в Московском областном центре крови, где прием доноров организован без выходных. Благодаря этому ежегодно нам удается увеличивать количество заготовленной крови и ее компонентов", – сказала в разговоре с журналистами главврач.Донорскую кровь используют для пострадавших в авариях и для пациентов, доставленных в медучреждения с ожогами и сильной кровопотерей. Больные раком также нуждаются в донорской крови и ее компонентах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МО заготовила более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за 2023 год

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп рассказала о заготовке в регионе более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за прошлый год. По словам медика, это на 3,6 тонны больше, чем годом ранее, сообщил телеканал “360”.
Аппалуп отметила, что Московская область уделяет большое внимание развитию донорского движения. На регулярной основе проводятся выездные акции. В программах участвуют крупные предприятия.
"Мы регулярно проводим различные выездные акции, в том числе на крупных предприятиях. Также сдать кровь можно у нас, в Московском областном центре крови, где прием доноров организован без выходных. Благодаря этому ежегодно нам удается увеличивать количество заготовленной крови и ее компонентов", – сказала в разговоре с журналистами главврач.
Донорскую кровь используют для пострадавших в авариях и для пациентов, доставленных в медучреждения с ожогами и сильной кровопотерей. Больные раком также нуждаются в донорской крови и ее компонентах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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