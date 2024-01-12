https://ria.ru/20240112/krizis-1920850627.html

Запад понимает, что кризис на Украине может разрастись, заявил эксперт

Запад понимает, что кризис на Украине может разрастись, заявил эксперт - РИА Новости, 12.01.2024

Запад понимает, что кризис на Украине может разрастись, заявил эксперт

Владимир Зеленский, запрещая проведение мирных переговоров по Украине, заставляет процесс начаться позже, европейцы понимают, что кризис может охватить соседние РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T07:04

2024-01-12T07:04

2024-01-12T07:07

в мире

украина

владимир зеленский

киев

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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, запрещая проведение мирных переговоров по Украине, заставляет процесс начаться позже, европейцы понимают, что кризис может охватить соседние страны региона летом, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых стран глобального Юга прошла 16 декабря в Саудовской Аравии: Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, однако, как передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, не достиг серьезного прогресса. "Важная проблема, почему нельзя начать мирные переговоры, - это запрет Зеленского на мирные переговоры и (вопрос о том) на какой площадке будет проходить встреча. Запрещая мирные переговоры, украинская администрация сужает поле дипломатического маневрирования и заставляет процесс начаться еще позже", - сказал Озер. По его словам, на самом деле переговоры могут проводиться неофициальными делегациями на неофициальной независимой площадке. "Например, на корабле в 20 милях от Стамбула (международные воды Черного моря) такая встреча может состояться только между российскими и украинскими "неофициальными" представителями. Можно организовать встречи как полностью конфиденциальными, так и закрытыми для публики. Если в результате переговоров будет получен положительный результат, Зеленский сможет спросить своих граждан о предложении, полученном в ходе этих переговоров, и тогда будет официально оформлено мирное соглашение или же соглашение о постоянном прекращении огня", - подчеркнул аналитик. "Если не удастся положить конец конфликту сегодня, этот кризис к лету может охватить соседние страны региона. Европейцы лучше всех видят этот риск, поэтому им придется приложить максимум усилий для инициирования мирных переговоров и предоставления гарантий безопасности Киеву", - сказал собеседник агентства. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря сообщил в интервью РИА Новости и "России 24", что в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html

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в мире, украина, владимир зеленский, киев