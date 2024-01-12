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Главный фигурант дела о краже у Чубайса крупной суммы не признал вину - РИА Новости, 12.01.2024
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18:38 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/krazha-1921032134.html
Главный фигурант дела о краже у Чубайса крупной суммы не признал вину
Главный фигурант дела о краже у Чубайса крупной суммы не признал вину - РИА Новости, 12.01.2024
Главный фигурант дела о краже у Чубайса крупной суммы не признал вину
Илья Сучков, главный фигурант дела о краже у экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса 70 миллионов рублей, своей вины не признает, рассказал РИА Новости его адвокат РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:38
2024-01-12T18:38
происшествия
москва
анатолий чубайс
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Илья Сучков, главный фигурант дела о краже у экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса 70 миллионов рублей, своей вины не признает, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Шанк. В октябре Хамовнический суд Москвы со второй попытки начал рассмотрение дела, возбужденного еще в 2016 году по заявлению Чубайса подмосковным главком МВД. Фигурантов четверо: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере. "Сучков заявил, что содержание обвинительного заключения не позволяет определить место и дату совершения вменяемого преступления, из обвинительного заключения невозможно понять, каким из способов было совершено мошенничество", - сказал собеседник агентства. По его словам, имущество, которое якобы похищено на территории ЖК "Переделки" и, по версии следствия, принадлежало Чубайсу, было собственностью швейцарской компании. Кроме того, продолжил Шанк, документально подтверждено, что все подсудимые находились в жилом комплексе на законных основаниях; не проведены очные ставки при наличии неустранимых в ходе следствия противоречий между показаниями заявителей, свидетелей. Прокурор начал оглашать обвинительное заключение ещё 19 октября, однако не дочитал его до конца. Заседания неоднократно переносились, и сделать это гособвинителю удалось лишь сегодня. Ранее дело передавали в другой суд, но оно вновь вернулось в Хамовнический. Чубайса на заседаниях нет - он попросил суд рассмотреть дело в его отсутствие. Как писал Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию. Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов. Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию.
https://ria.ru/20231017/chubays-1903220332.html
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происшествия, москва, анатолий чубайс, роснано, антон поляков (депутат рады)
Происшествия, Москва, Анатолий Чубайс, Роснано, Антон Поляков (депутат Рады)
Главный фигурант дела о краже у Чубайса крупной суммы не признал вину

Главный фигурант дела о краже у Чубайса 70 миллионов рублей не признал вину

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Илья Сучков, главный фигурант дела о краже у экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса 70 миллионов рублей, своей вины не признает, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Шанк.
В октябре Хамовнический суд Москвы со второй попытки начал рассмотрение дела, возбужденного еще в 2016 году по заявлению Чубайса подмосковным главком МВД. Фигурантов четверо: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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"Сучков заявил, что содержание обвинительного заключения не позволяет определить место и дату совершения вменяемого преступления, из обвинительного заключения невозможно понять, каким из способов было совершено мошенничество", - сказал собеседник агентства.
По его словам, имущество, которое якобы похищено на территории ЖК "Переделки" и, по версии следствия, принадлежало Чубайсу, было собственностью швейцарской компании. Кроме того, продолжил Шанк, документально подтверждено, что все подсудимые находились в жилом комплексе на законных основаниях; не проведены очные ставки при наличии неустранимых в ходе следствия противоречий между показаниями заявителей, свидетелей.
Прокурор начал оглашать обвинительное заключение ещё 19 октября, однако не дочитал его до конца. Заседания неоднократно переносились, и сделать это гособвинителю удалось лишь сегодня.
Ранее дело передавали в другой суд, но оно вновь вернулось в Хамовнический. Чубайса на заседаниях нет - он попросил суд рассмотреть дело в его отсутствие.
Как писал Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.
Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.
Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию.
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