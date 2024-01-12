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В расписании "Шереметьево" сдвинулись даты начала полетов в Краснодар - РИА Новости, 12.01.2024
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Туризм
 
11:02 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/krasnodar-1920879635.html
В расписании "Шереметьево" сдвинулись даты начала полетов в Краснодар
В расписании "Шереметьево" сдвинулись даты начала полетов в Краснодар - РИА Новости, 12.01.2024
В расписании "Шереметьево" сдвинулись даты начала полетов в Краснодар
Московский аэропорт "Шереметьево" убрал из сезонного расписания рейсы авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в Краснодар с 12 января 2024 года,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:02
2024-01-12T11:02
туризм
краснодар
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
новости - туризм
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" убрал из сезонного расписания рейсы авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в Краснодар с 12 января 2024 года, теперь там указаны рейсы этого же перевозчика с 16 февраля, заметило РИА Новости на сайте авиагавани. Обычно аэропорт в сезонном расписании указывает так называемые запрошенные перевозчиками слоты. Проще говоря – срок, в который возможно начало полетов. Но не обязательно с крайней указанной даты. В настоящее время в сезонном расписании "Шереметьево" значатся рейсы "Победы" в Краснодар с 16 февраля текущего года с вылетом в 8.20. На самом сайте лоукостера в списке городов, куда можно купить авиабилет, Краснодара нет. РИА Новости запросило комментарий "Победы". Авиакомпания ранее сообщала, что в случае открытия аэропорта Краснодара планирует возобновление рейсов туда после новогодних праздников в 2024 году.Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара действует с 24 февраля 2022 года. Аэропорт 15 декабря 2023 года провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, но сроки возобновления ее работы пока не названы. В конце 2023 года в сезонном расписании "Шереметьево" появились рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Краснодар с 25 декабря. Однако затем вместо них на той же странице стали показываться рейсы "Победы" с 12 января 2024 года.
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краснодар, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Краснодар, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Новости - Туризм
В расписании "Шереметьево" сдвинулись даты начала полетов в Краснодар

Аэропорт "Шереметьево" убрал с сайта январские рейсы "Победы" в Краснодар

© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар
Самолет Superjet 100 авиакомпании Азимут, совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" убрал из сезонного расписания рейсы авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в Краснодар с 12 января 2024 года, теперь там указаны рейсы этого же перевозчика с 16 февраля, заметило РИА Новости на сайте авиагавани.
Обычно аэропорт в сезонном расписании указывает так называемые запрошенные перевозчиками слоты. Проще говоря – срок, в который возможно начало полетов. Но не обязательно с крайней указанной даты. В настоящее время в сезонном расписании "Шереметьево" значатся рейсы "Победы" в Краснодар с 16 февраля текущего года с вылетом в 8.20.
На самом сайте лоукостера в списке городов, куда можно купить авиабилет, Краснодара нет. РИА Новости запросило комментарий "Победы". Авиакомпания ранее сообщала, что в случае открытия аэропорта Краснодара планирует возобновление рейсов туда после новогодних праздников в 2024 году.
Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара действует с 24 февраля 2022 года. Аэропорт 15 декабря 2023 года провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, но сроки возобновления ее работы пока не названы. В конце 2023 года в сезонном расписании "Шереметьево" появились рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Краснодар с 25 декабря. Однако затем вместо них на той же странице стали показываться рейсы "Победы" с 12 января 2024 года.
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ТуризмКраснодарШереметьево (аэропорт)АэрофлотНовости - Туризм
 
 
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