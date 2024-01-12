https://ria.ru/20240112/korabli-1920917565.html

ЕС планирует отправить три военных корабля в Красное море

ЕС планирует отправить три военных корабля в Красное море - РИА Новости, 12.01.2024

ЕС планирует отправить три военных корабля в Красное море

Евросоюз планирует к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море для того, чтобы помочь остановить атаки хуситов на торговые суда,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:21

2024-01-12T13:21

2024-01-12T13:22

в мире

евросоюз

красное море

йемен

ансар алла

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Евросоюз планирует к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море для того, чтобы помочь остановить атаки хуситов на торговые суда, сообщает издание EUobserver со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. В четверг агентство Блумберг сообщало, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море на фоне того, что хуситы продолжают атаковать суда. "Чтобы (операция - ред.) была эффективной, цель по формированию сил должна включать по крайней мере три эсминца или фрегата, предназначенных для целей ПВО, с многоцелевыми возможностями как минимум на один год", - приводит издание текст предложения дипломатического ведомства ЕС. По данным издания, ЕС планирует также направить в Красное море "авиационные средства раннего предупреждения" со "спутниковой поддержкой". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции. Ранее СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920890351.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

красное море

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, красное море, йемен, ансар алла