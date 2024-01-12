Рейтинг@Mail.ru
ЕС планирует отправить три военных корабля в Красное море - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 12.01.2024 (обновлено: 13:22 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/korabli-1920917565.html
ЕС планирует отправить три военных корабля в Красное море
ЕС планирует отправить три военных корабля в Красное море - РИА Новости, 12.01.2024
ЕС планирует отправить три военных корабля в Красное море
Евросоюз планирует к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море для того, чтобы помочь остановить атаки хуситов на торговые суда,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:21
2024-01-12T13:22
в мире
евросоюз
красное море
йемен
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Евросоюз планирует к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море для того, чтобы помочь остановить атаки хуситов на торговые суда, сообщает издание EUobserver со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. В четверг агентство Блумберг сообщало, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море на фоне того, что хуситы продолжают атаковать суда. "Чтобы (операция - ред.) была эффективной, цель по формированию сил должна включать по крайней мере три эсминца или фрегата, предназначенных для целей ПВО, с многоцелевыми возможностями как минимум на один год", - приводит издание текст предложения дипломатического ведомства ЕС. По данным издания, ЕС планирует также направить в Красное море "авиационные средства раннего предупреждения" со "спутниковой поддержкой". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции. Ранее СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920890351.html
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
красное море
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, красное море, йемен, ансар алла
В мире, Евросоюз, Красное море, Йемен, Ансар Алла
ЕС планирует отправить три военных корабля в Красное море

EUobserver: ЕС хочет отправить 3 военных корабля в Красное море для защиты судов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Евросоюз планирует к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море для того, чтобы помочь остановить атаки хуситов на торговые суда, сообщает издание EUobserver со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.
В четверг агентство Блумберг сообщало, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море на фоне того, что хуситы продолжают атаковать суда.
"Чтобы (операция - ред.) была эффективной, цель по формированию сил должна включать по крайней мере три эсминца или фрегата, предназначенных для целей ПВО, с многоцелевыми возможностями как минимум на один год", - приводит издание текст предложения дипломатического ведомства ЕС.
По данным издания, ЕС планирует также направить в Красное море "авиационные средства раннего предупреждения" со "спутниковой поддержкой".
Авиаудар западной коалиции по Йемену
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
Вчера, 11:38
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
Ранее СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
Вчера, 08:00
 
В миреЕвросоюзКрасное мореЙеменАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала