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В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком - РИА Новости, 12.01.2024
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12:57 12.01.2024 (обновлено: 14:56 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/konvert-1920909130.html
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком - РИА Новости, 12.01.2024
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:57
2024-01-12T14:56
в мире
афины
россия
греция
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АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости. В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, сообщило греческое общественное телевидение ERT."Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство", — говорится в публикации.К зданию дипмиссии в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада. Также туда направился Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK. Как рассказали позднее в российском посольстве, угрозы жизни и безопасности сотрудников нет."12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия", — уточнили в дипмиссии.Греческие спецслужбы провели первоначальную проверку и увезли конверт на исследование, добавили дипломаты.
https://ria.ru/20230217/konvert-1852723746.html
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в мире, афины, россия, греция
В мире, Афины, Россия, Греция
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком

В посольство России в Афинах прислали конверт с порошком неизвестного состава

© AP Photo / Dimitri MessinisСотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости. В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
«
"Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство", — говорится в публикации.
К зданию дипмиссии в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада. Также туда направился Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK. Как рассказали позднее в российском посольстве, угрозы жизни и безопасности сотрудников нет.
"12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия", — уточнили в дипмиссии.
Греческие спецслужбы провели первоначальную проверку и увезли конверт на исследование, добавили дипломаты.
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