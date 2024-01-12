https://ria.ru/20240112/konvert-1920909130.html

В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком

В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком - РИА Новости, 12.01.2024

В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком

В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:57

2024-01-12T12:57

2024-01-12T14:56

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АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости. В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, сообщило греческое общественное телевидение ERT."Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство", — говорится в публикации.К зданию дипмиссии в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада. Также туда направился Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK. Как рассказали позднее в российском посольстве, угрозы жизни и безопасности сотрудников нет."12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия", — уточнили в дипмиссии.Греческие спецслужбы провели первоначальную проверку и увезли конверт на исследование, добавили дипломаты.

https://ria.ru/20230217/konvert-1852723746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афины, россия, греция