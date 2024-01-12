https://ria.ru/20240112/konvert-1920909130.html
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком - РИА Новости, 12.01.2024
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:57
2024-01-12T12:57
2024-01-12T14:56
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АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости. В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, сообщило греческое общественное телевидение ERT."Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство", — говорится в публикации.К зданию дипмиссии в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада. Также туда направился Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK. Как рассказали позднее в российском посольстве, угрозы жизни и безопасности сотрудников нет."12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия", — уточнили в дипмиссии.Греческие спецслужбы провели первоначальную проверку и увезли конверт на исследование, добавили дипломаты.
https://ria.ru/20230217/konvert-1852723746.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, россия, греция
В мире, Афины, Россия, Греция
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком
В посольство России в Афинах прислали конверт с порошком неизвестного состава
АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости.
В посольство России в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, сообщило греческое общественное телевидение ERT
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"Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство", — говорится в публикации.
К зданию дипмиссии в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада. Также туда направился Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK. Как рассказали позднее в российском посольстве, угрозы жизни и безопасности сотрудников нет.
"12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия", — уточнили в дипмиссии.
Греческие спецслужбы провели первоначальную проверку и увезли конверт на исследование, добавили дипломаты.
Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт