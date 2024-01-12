https://ria.ru/20240112/kontserty-1921056612.html

Депутат потребовал отменить концерты Анны Асти и Малинина в Саратове

Депутат потребовал отменить концерты Анны Асти и Малинина в Саратове - РИА Новости, 12.01.2024

Депутат потребовал отменить концерты Анны Асти и Малинина в Саратове

Председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов (ЕР) потребовал отмены в Саратове концертов артистов Анны Асти (Анна Дзюба) РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:06

2024-01-12T21:06

2024-01-12T21:23

саратов

балаково

украина

александр малинин (певец)

анастасия ивлеева

единая россия

украинская повстанческая армия

шоубиз

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САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов (ЕР) потребовал отмены в Саратове концертов артистов Анны Асти (Анна Дзюба) и Александра Малинина из-за отсутствия четкой позиции по поддержке специальной военной операции. По данным на сайте Малинина, его концерты планируются на площадке Саратовского государственного академического театра драмы имени Слонова 6 февраля, а затем 7 февраля в Балаково в муниципальном Дворце культуры. На сайте концертного тура Анны Асти указано, что концерт певицы планируется провести в ЛДС "Кристалл" в Саратове 26 марта. "В Саратове вновь планируются концерты "артистов" с неоднозначной репутацией. 26 марта Саратов собирается посетить некая Анна Асти - одна из героинь "голой вечеринки" Ивлеевой в клубе "Мутабор"... Ни разу не высказалась в поддержку проведения специальной военной операции. Несмотря на это, ей собираются предоставить площадку ЛДС "Кристалл" для концерта", - написал Грибов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Еще один исполнитель родом из Украины - Александр Малинин (настоящая фамилия Выгузов), постоянно проживающий в Германии, но собирается давать концерт в Саратове 6 февраля в театре драмы. Напомню, что Малинин исполнял гимн бандеровцев "Червона Калина"! За это исполнение он до сих пор не принес извинений! Также он никак не обозначил свою позицию по вопросу СВО. Необходимо запретить предоставлять саратовские сцены для таких артистов. Нельзя допускать возможность зарабатывать деньги всяким русофобам и релокантам", - добавил парламентарий. Малинин выпустил альбом "Червона калина" с песнями на украинском языке в 2003 году. При этом в интернете есть видео, выложенное в марте 2023 года, с исполнением Малининым этой песни на концерте. Когда и где был концерт, не указано. Директор спортшколы по хоккею "Кристалл", в структуру которой входит одноименный ледовый дворец спорта, Максим Даниленко в комментариях к посту Грибова опроверг информацию о проведении концерта Анны Асти на этой площадке. "Официально заявляем вам, о том, что на сегодняшний день договорные отношения с организаторами концертного тура Анны Асти не заключены. Вся информация о проведении концерта на площадке ЛДС "Кристалл" не является действительной... За распространение информации о проведении концертов и продаже билетов на других интернет-ресурсах и различных информационных сайтах администрация ЛДС "Кристалл" ответственности не несет", - написал он. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные ее участники публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток, и повестку в военкомат. Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240112/lolita-1920964546.html

https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918408069.html

саратов

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саратов, балаково, украина, александр малинин (певец), анастасия ивлеева, единая россия, украинская повстанческая армия