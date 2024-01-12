https://ria.ru/20240112/kontrol-1920865926.html
"Это шокирует": сенатор сделал неожиданное заявление об Украине
"Это шокирует": сенатор сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 12.01.2024
"Это шокирует": сенатор сделал неожиданное заявление об Украине
Отсутствие контроля со стороны Пентагона в вопросе оказания помощи Украине недопустимо, заявил американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х, комментируя доклад... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:00
2024-01-12T10:00
2024-01-12T10:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Отсутствие контроля со стороны Пентагона в вопросе оказания помощи Украине недопустимо, заявил американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х, комментируя доклад генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча."Это шокирует: Пентагон не может отчитаться за более чем половину помощи Украине, которую проверяют инспекторы", — возмутился он.Хоули также отметил, что при таком развитии событий США ни в коем случае не должны продолжать финансировать Киев."И мы еще собираемся прислать им 60 миллиардов долларов?" — поинтересовался сенатор.Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По данным Сторча, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда. Ситуация по мониторингу осложняется тем, что Пентагон не вел инвентарные описи вооружений. Помимо этого, работа инспекторов затруднена ограничениями на их передвижения на Украине, нехваткой персонала на местах, в том числе в странах-партнерах, через которые осуществляют транзит американского оружия.Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html
https://ria.ru/20240111/pentagon-1920787486.html
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В мире, Украина, США, Киев, Джош Хоули, Джо Байден, Министерство обороны США
"Это шокирует": сенатор сделал неожиданное заявление об Украине
Сенатор Хоули раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине