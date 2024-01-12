https://ria.ru/20240112/kontrol-1920865926.html

"Это шокирует": сенатор сделал неожиданное заявление об Украине

"Это шокирует": сенатор сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 12.01.2024

"Это шокирует": сенатор сделал неожиданное заявление об Украине

Отсутствие контроля со стороны Пентагона в вопросе оказания помощи Украине недопустимо, заявил американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х, комментируя доклад... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:00

2024-01-12T10:00

2024-01-12T10:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Отсутствие контроля со стороны Пентагона в вопросе оказания помощи Украине недопустимо, заявил американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х, комментируя доклад генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча."Это шокирует: Пентагон не может отчитаться за более чем половину помощи Украине, которую проверяют инспекторы", — возмутился он.Хоули также отметил, что при таком развитии событий США ни в коем случае не должны продолжать финансировать Киев."И мы еще собираемся прислать им 60 миллиардов долларов?" — поинтересовался сенатор.Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По данным Сторча, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда. Ситуация по мониторингу осложняется тем, что Пентагон не вел инвентарные описи вооружений. Помимо этого, работа инспекторов затруднена ограничениями на их передвижения на Украине, нехваткой персонала на местах, в том числе в странах-партнерах, через которые осуществляют транзит американского оружия.Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html

https://ria.ru/20240111/pentagon-1920787486.html

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в мире, украина, сша, киев, джош хоули, джо байден, министерство обороны сша