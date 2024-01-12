https://ria.ru/20240112/konkurs-1920907395.html
Более 2,5 тысяч заявок подали продпроизводители на конкурс "Знай наших"
Более 2,5 тысяч заявок подали продпроизводители на конкурс "Знай наших" - РИА Новости, 12.01.2024
Более 2,5 тысяч заявок подали продпроизводители на конкурс "Знай наших"
Больше 2,5 тысяч заявок подано на конкурс новых отечественных брендов "Знай наших", задача которого поддержать перспективные компании во всех регионах России,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:09
2024-01-12T13:09
2024-01-12T13:54
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Больше 2,5 тысяч заявок подано на конкурс новых отечественных брендов "Знай наших", задача которого поддержать перспективные компании во всех регионах России, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". К участию в конкурсе приглашаются представители предприятий МСП, которые демонстрируют устойчивые темпы роста и высокий уровень локализации производства. Заявки принимаются до 15 января на крауд-платформе по пяти номинациям, говорится в сообщении, говорится в сообщении. По направлению "Продукты и питание" на конкурс поступило свыше 930 заявок. Эта номинация лидирует по числу поданных брендов. В частности, среди них – производитель натуральных безалкогольных напитков из Санкт-Петербурга, мороженого и сорбетов из натурального молока, сливок, а также местных лесных ягод и орехов из Карелии, продукции на основе натуральных арктических водорослей без ГМО и химикатов из Мурманской области, а также кисломолочных продуктов и сыра из вулканического молока, которое дают коровы на Камчатке. Конкурс новых отечественных брендов "Знай наших" проводится второй год подряд. Его организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс", со-организатором стал ВЭБ.РФ.
https://ria.ru/20240110/rossiya-1920468711.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, фонд "росконгресс", твой бизнес – новости
Россия, Фонд "Росконгресс", Твой бизнес, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Больше 2,5 тысяч заявок подано на конкурс новых отечественных брендов "Знай наших", задача которого поддержать перспективные компании во всех регионах России, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
К участию в конкурсе приглашаются представители предприятий МСП, которые демонстрируют устойчивые темпы роста и высокий уровень локализации производства. Заявки принимаются до 15 января на крауд-платформе по пяти номинациям, говорится в сообщении, говорится в сообщении.
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По направлению "Продукты и питание" на конкурс поступило свыше 930 заявок. Эта номинация лидирует по числу поданных брендов. В частности, среди них – производитель натуральных безалкогольных напитков из Санкт-Петербурга
, мороженого и сорбетов из натурального молока, сливок, а также местных лесных ягод и орехов из Карелии, продукции на основе натуральных арктических водорослей без ГМО и химикатов из Мурманской области
, а также кисломолочных продуктов и сыра из вулканического молока, которое дают коровы на Камчатке
.
Конкурс новых отечественных брендов "Знай наших" проводится второй год подряд. Его организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс", со-организатором стал ВЭБ.РФ.