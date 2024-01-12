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ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт - РИА Новости, 12.01.2024
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22:29 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/konflikt-1921066441.html
ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт
ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт - РИА Новости, 12.01.2024
ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт
Удары США и союзников по территории Йемена несут риски расширения ближневосточного конфликта, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:29
2024-01-12T22:29
в мире
йемен
сша
красное море
джо байден
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
ансар алла
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ООН, 12 янв – РИА Новости. Удары США и союзников по территории Йемена несут риски расширения ближневосточного конфликта, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ему задали вопрос о том, считает ли генсек ООН Антониу Гутерреш, что "последняя ситуация в Красном море – это расползание ситуации в секторе Газа". "Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе", – сказал Дюжаррик. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html
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в мире, йемен, сша, красное море, джо байден, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, ансар алла, оон, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Красное море, Джо Байден, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Ансар Алла, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене
ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт

ООН: удары по Йемену могут содержать риски расширения ближневосточного конфликта

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 янв – РИА Новости. Удары США и союзников по территории Йемена несут риски расширения ближневосточного конфликта, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ему задали вопрос о том, считает ли генсек ООН Антониу Гутерреш, что "последняя ситуация в Красном море – это расползание ситуации в секторе Газа".
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Военный эксперт: конфликт на Ближнем Востоке расширяется на запад и юг Азии
Вчера, 15:37
«
"Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе", – сказал Дюжаррик.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен
Вчера, 09:41
 
В миреЙеменСШАКрасное мореДжо БайденАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикАнсар АллаООНВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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