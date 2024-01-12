https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html

Военный эксперт: конфликт на Ближнем Востоке расширяется на запад и юг Азии

Военный эксперт: конфликт на Ближнем Востоке расширяется на запад и юг Азии - РИА Новости, 12.01.2024

Военный эксперт: конфликт на Ближнем Востоке расширяется на запад и юг Азии

Конфликт на Ближнем Востоке расширяется в сторону запада и юга Азии, заявил РИА Новости бывший министр обороны Пакистана, военный эксперт Наим Халед Лодхи. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:37

2024-01-12T15:37

2024-01-12T15:37

в мире

ближний восток

йемен

азия

хезболла

хамас

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ИСЛАМАБАД, 12 янв - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке расширяется в сторону запада и юга Азии, заявил РИА Новости бывший министр обороны Пакистана, военный эксперт Наим Халед Лодхи. "Нынешний конфликт на Ближнем Востоке показывает все признаки, указывающие на расширение в сторону запада и юга Азии", - сказал Лодхи. Он обратил внимание на то, что после правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС и ливанского шиитского движения "Хезболла" в конфликте теперь участвует правящее на севере Йемена "Ансар Алла" (хуситы), добавив, что совершаемые Израилем убийства высокопоставленных лиц "разжигают этот ад". "Похоже, что соседним арабским странам придется скоро принимать решение. Иран уже вовлечен. Вероятно, что в ближайшем будущем он столкнется с открытым вызовом со стороны американских и израильских сил", - отметил Лодхи. По его мнению, в этом случае в дело вмешается и Пакистан. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240112/opros-1920962563.html

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ближний восток

йемен

азия

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в мире, ближний восток, йемен, азия, хезболла, хамас, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене