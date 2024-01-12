Военный эксперт: конфликт на Ближнем Востоке расширяется на запад и юг Азии
Генерал Халед Лодхи: ближневосточный конфликт расширяется на запад и юг Азии
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 12 янв - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке расширяется в сторону запада и юга Азии, заявил РИА Новости бывший министр обороны Пакистана, военный эксперт Наим Халед Лодхи.
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"Нынешний конфликт на Ближнем Востоке показывает все признаки, указывающие на расширение в сторону запада и юга Азии", - сказал Лодхи.
Он обратил внимание на то, что после правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС и ливанского шиитского движения "Хезболла" в конфликте теперь участвует правящее на севере Йемена "Ансар Алла" (хуситы), добавив, что совершаемые Израилем убийства высокопоставленных лиц "разжигают этот ад".
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"Похоже, что соседним арабским странам придется скоро принимать решение. Иран уже вовлечен. Вероятно, что в ближайшем будущем он столкнется с открытым вызовом со стороны американских и израильских сил", - отметил Лодхи. По его мнению, в этом случае в дело вмешается и Пакистан.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.