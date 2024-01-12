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ВМО подтвердила, что 2023 год стал самым теплым в истории - РИА Новости, 12.01.2024
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21:08 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/klimat-1921056798.html
ВМО подтвердила, что 2023 год стал самым теплым в истории
ВМО подтвердила, что 2023 год стал самым теплым в истории - РИА Новости, 12.01.2024
ВМО подтвердила, что 2023 год стал самым теплым в истории
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила в пятницу, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, среднегодовая глобальная... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T21:08
2024-01-12T21:08
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила в пятницу, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, среднегодовая глобальная температура увеличилась почти на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, что организация называет "огромным ростом". Ранее европейская служба мониторинга Copernicus также сообщила, что 2023 год - самый теплый за всю историю наблюдений, а средние мировые температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи. "Шесть ведущих международных систем данных, используемых для мониторинга глобальной температуры и сводимых воедино ВМО, показывают, что среднегодовая глобальная температура в 2023 году была на 1,45 ± 0,12 градуса Цельсия выше температуры доиндустриального уровня," - говорится в релизе, опубликованном на сайте ВМО. Отмечается, что глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые месячные рекорды, а июль и август стали самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
https://ria.ru/20240109/okean-1920361931.html
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париж, сша, китай, в мире, всемирная метеорологическая организация
Париж, США, Китай, В мире, Всемирная метеорологическая организация
ВМО подтвердила, что 2023 год стал самым теплым в истории

ВМО: глобальная температура с июня по декабрь устанавливала месячные рекорды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлобус на Тверской улице в Москве
Глобус на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глобус на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила в пятницу, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, среднегодовая глобальная температура увеличилась почти на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, что организация называет "огромным ростом".
Ранее европейская служба мониторинга Copernicus также сообщила, что 2023 год - самый теплый за всю историю наблюдений, а средние мировые температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи.
«
"Шесть ведущих международных систем данных, используемых для мониторинга глобальной температуры и сводимых воедино ВМО, показывают, что среднегодовая глобальная температура в 2023 году была на 1,45 ± 0,12 градуса Цельсия выше температуры доиндустриального уровня," - говорится в релизе, опубликованном на сайте ВМО.
Отмечается, что глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые месячные рекорды, а июль и август стали самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений.
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Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
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