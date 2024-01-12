https://ria.ru/20240112/klimat-1921056798.html

ВМО подтвердила, что 2023 год стал самым теплым в истории

ВМО подтвердила, что 2023 год стал самым теплым в истории - РИА Новости, 12.01.2024

ВМО подтвердила, что 2023 год стал самым теплым в истории

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила в пятницу, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, среднегодовая глобальная... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:08

2024-01-12T21:08

2024-01-12T21:08

париж

сша

китай

в мире

всемирная метеорологическая организация

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила в пятницу, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, среднегодовая глобальная температура увеличилась почти на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, что организация называет "огромным ростом". Ранее европейская служба мониторинга Copernicus также сообщила, что 2023 год - самый теплый за всю историю наблюдений, а средние мировые температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи. "Шесть ведущих международных систем данных, используемых для мониторинга глобальной температуры и сводимых воедино ВМО, показывают, что среднегодовая глобальная температура в 2023 году была на 1,45 ± 0,12 градуса Цельсия выше температуры доиндустриального уровня," - говорится в релизе, опубликованном на сайте ВМО. Отмечается, что глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые месячные рекорды, а июль и август стали самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

https://ria.ru/20240109/okean-1920361931.html

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

париж

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

париж, сша, китай, в мире, всемирная метеорологическая организация