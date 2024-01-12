Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:32 12.01.2024 (обновлено: 15:58 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/kletki-1920920720.html
В Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки
В Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки - РИА Новости, 12.01.2024
В Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки
В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана впервые пересадили пациентам со злокачественным заболеванием крови их собственные стволовые клетки,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:32
2024-01-12T15:58
хорошие новости
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
нижнекамск
москва
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920949278_0:370:1100:989_1920x0_80_0_0_707c6a779dd7e45b53f3183cdd794b64.jpg
КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости. В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана впервые пересадили пациентам со злокачественным заболеванием крови их собственные стволовые клетки, сообщила пресс-служба клиники.&quot;В Республиканской клинической больнице Татарстана впервые провели аутотрансплантацию костного мозга двум пациентам с миеломой. Первые пациенты из Нижнекамска и Арска чувствуют себя удовлетворительно и уже готовятся к выписке из больницы&quot;, — говорится в публикации.Аутотрансплантация костного мозга — это пересадка пациенту его собственных стволовых клеток. Для начала пациенту проводят небольшую дозу химиотерапии, чтобы подавить нездоровые клетки. Далее организм стимулируют для активной выработки новых стволовых клеток."Когда организм вырабатывает пять миллионов клеток на килограмм веса, мы проводим у пациента забор его собственных стволовых клеток. Эти клетки &lt;…&gt; замораживаем, а пациента отпускаем домой. Через четыре-пять недель мы приглашаем пациента снова на госпитализацию, с помощью химиотерапии убиваем все клетки. Следующие сутки пациент находится в стерильных условиях. После чего вводим ему его же стволовые клетки", — пояснил заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст.После этой процедуры организм пациента несколько дней с помощью родных клеток восстанавливает весь объем здоровых клеток костного мозга. "Мы очень долго готовились к этому сложному событию. Для проведения аутотрансплантации пациенты тоже проходят отбор. Во-первых, пациент должен выдержать высокодозную химиотерапию, во-вторых, собранных клеток должно хватить для восстановления. Если оба этих условия выполняются, то мы проводим процедуру", — добавил Кунст.Аутотрансплантация костного мозга входит в стандарты оказания медицинской помощи при лимфомах, множественной миеломе и аутоимунных заболеваниях. На сегодня подобную процедуру делают в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Кирова, Екатеринбурга и Иркутска.
https://ria.ru/20240109/ozhogi-1920293141.html
https://ria.ru/20240109/glioblastoma-1920225464.html
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920949278_0:220:1101:1045_1920x0_80_0_0_7abc43de3e58e2a6a0a40bb12bcee9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, нижнекамск, москва, санкт-петербург, общество
Хорошие новости, Республика Татарстан (Татарстан), Здоровье - Общество, Нижнекамск, Москва, Санкт-Петербург, Общество
В Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки

Врачи в Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки

© Наша РКБ/TelegramЗаведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст
Заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст
© Наша РКБ/Telegram
Заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости. В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана впервые пересадили пациентам со злокачественным заболеванием крови их собственные стволовые клетки, сообщила пресс-служба клиники.
«

"В Республиканской клинической больнице Татарстана впервые провели аутотрансплантацию костного мозга двум пациентам с миеломой. Первые пациенты из Нижнекамска и Арска чувствуют себя удовлетворительно и уже готовятся к выписке из больницы", — говорится в публикации.

Аутотрансплантация костного мозга — это пересадка пациенту его собственных стволовых клеток. Для начала пациенту проводят небольшую дозу химиотерапии, чтобы подавить нездоровые клетки. Далее организм стимулируют для активной выработки новых стволовых клеток.
"Когда организм вырабатывает пять миллионов клеток на килограмм веса, мы проводим у пациента забор его собственных стволовых клеток. Эти клетки <…> замораживаем, а пациента отпускаем домой. Через четыре-пять недель мы приглашаем пациента снова на госпитализацию, с помощью химиотерапии убиваем все клетки. Следующие сутки пациент находится в стерильных условиях. После чего вводим ему его же стволовые клетки", — пояснил заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст.
Термический ожог - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В России разработали технологию, позволяющую лечить ожоги без шрамов
9 января, 13:21
После этой процедуры организм пациента несколько дней с помощью родных клеток восстанавливает весь объем здоровых клеток костного мозга.
«
"Мы очень долго готовились к этому сложному событию. Для проведения аутотрансплантации пациенты тоже проходят отбор. Во-первых, пациент должен выдержать высокодозную химиотерапию, во-вторых, собранных клеток должно хватить для восстановления. Если оба этих условия выполняются, то мы проводим процедуру", — добавил Кунст.
Аутотрансплантация костного мозга входит в стандарты оказания медицинской помощи при лимфомах, множественной миеломе и аутоимунных заболеваниях. На сегодня подобную процедуру делают в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Кирова, Екатеринбурга и Иркутска.
Врачи проводят МРТ пациентке - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Врачи смогли избавить сибирячку от самой агрессивной опухоли мозга
9 января, 08:20
 
Хорошие новостиРеспублика Татарстан (Татарстан)Здоровье - ОбществоНижнекамскМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала