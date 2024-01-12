https://ria.ru/20240112/kletki-1920920720.html

В Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки

В Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки - РИА Новости, 12.01.2024

В Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана впервые пересадили пациентам со злокачественным заболеванием крови их собственные стволовые клетки,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:32

2024-01-12T13:32

2024-01-12T15:58

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КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости. В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана впервые пересадили пациентам со злокачественным заболеванием крови их собственные стволовые клетки, сообщила пресс-служба клиники."В Республиканской клинической больнице Татарстана впервые провели аутотрансплантацию костного мозга двум пациентам с миеломой. Первые пациенты из Нижнекамска и Арска чувствуют себя удовлетворительно и уже готовятся к выписке из больницы", — говорится в публикации.Аутотрансплантация костного мозга — это пересадка пациенту его собственных стволовых клеток. Для начала пациенту проводят небольшую дозу химиотерапии, чтобы подавить нездоровые клетки. Далее организм стимулируют для активной выработки новых стволовых клеток."Когда организм вырабатывает пять миллионов клеток на килограмм веса, мы проводим у пациента забор его собственных стволовых клеток. Эти клетки <…> замораживаем, а пациента отпускаем домой. Через четыре-пять недель мы приглашаем пациента снова на госпитализацию, с помощью химиотерапии убиваем все клетки. Следующие сутки пациент находится в стерильных условиях. После чего вводим ему его же стволовые клетки", — пояснил заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст.После этой процедуры организм пациента несколько дней с помощью родных клеток восстанавливает весь объем здоровых клеток костного мозга. "Мы очень долго готовились к этому сложному событию. Для проведения аутотрансплантации пациенты тоже проходят отбор. Во-первых, пациент должен выдержать высокодозную химиотерапию, во-вторых, собранных клеток должно хватить для восстановления. Если оба этих условия выполняются, то мы проводим процедуру", — добавил Кунст.Аутотрансплантация костного мозга входит в стандарты оказания медицинской помощи при лимфомах, множественной миеломе и аутоимунных заболеваниях. На сегодня подобную процедуру делают в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Кирова, Екатеринбурга и Иркутска.

https://ria.ru/20240109/ozhogi-1920293141.html

https://ria.ru/20240109/glioblastoma-1920225464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, нижнекамск, москва, санкт-петербург, общество