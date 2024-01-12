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Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая - РИА Новости, 12.01.2024
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13:14 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/kitay-1920915237.html
Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая
Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая - РИА Новости, 12.01.2024
Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая
Военные США должны прекратить провокации в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая, заявил в пятницу официальный представитель министерства... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:14
2024-01-12T13:14
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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Военные США должны прекратить провокации в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "Первопричина проблем Китая и США в области военно-морской и военно-воздушной безопасности заключается в том, что американские военные корабли и самолеты подходят к порогу Китая, чтобы создать проблемы и провокации", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводит сайт ведомства. Он отметил, что военные США проводят длительные, крупномасштабные и частые мероприятия в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая. "Китайские военные в соответствии с законами и правилами принимают контрмеры, которые являются законными, разумными, профессиональными и сдержанными", - указал Чжан Сяоган. Он указал, что "США необходимо прекратить все опасные провокации и строго ограничить действия войск на передовой линии, это фундаментальная тактика для избежания морских и воздушных происшествий".
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая

Пекин призвал США прекратить провокации в море и воздухе вблизи Китая

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Военные США должны прекратить провокации в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"Первопричина проблем Китая и США в области военно-морской и военно-воздушной безопасности заключается в том, что американские военные корабли и самолеты подходят к порогу Китая, чтобы создать проблемы и провокации", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводит сайт ведомства.
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Он отметил, что военные США проводят длительные, крупномасштабные и частые мероприятия в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая.
«
"Китайские военные в соответствии с законами и правилами принимают контрмеры, которые являются законными, разумными, профессиональными и сдержанными", - указал Чжан Сяоган.
Он указал, что "США необходимо прекратить все опасные провокации и строго ограничить действия войск на передовой линии, это фундаментальная тактика для избежания морских и воздушных происшествий".
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