https://ria.ru/20240112/kitay-1920915237.html

Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая

Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая - РИА Новости, 12.01.2024

Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая

Военные США должны прекратить провокации в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая, заявил в пятницу официальный представитель министерства... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:14

2024-01-12T13:14

2024-01-12T13:14

в мире

китай

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg

ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Военные США должны прекратить провокации в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "Первопричина проблем Китая и США в области военно-морской и военно-воздушной безопасности заключается в том, что американские военные корабли и самолеты подходят к порогу Китая, чтобы создать проблемы и провокации", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводит сайт ведомства. Он отметил, что военные США проводят длительные, крупномасштабные и частые мероприятия в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая. "Китайские военные в соответствии с законами и правилами принимают контрмеры, которые являются законными, разумными, профессиональными и сдержанными", - указал Чжан Сяоган. Он указал, что "США необходимо прекратить все опасные провокации и строго ограничить действия войск на передовой линии, это фундаментальная тактика для избежания морских и воздушных происшествий".

https://ria.ru/20240111/kitay-1920643349.html

https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917138354.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша