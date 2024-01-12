https://ria.ru/20240112/kitay-1920915237.html
Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая
Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая - РИА Новости, 12.01.2024
Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая
Военные США должны прекратить провокации в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая, заявил в пятницу официальный представитель министерства... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:14
2024-01-12T13:14
2024-01-12T13:14
в мире
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg
ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Военные США должны прекратить провокации в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "Первопричина проблем Китая и США в области военно-морской и военно-воздушной безопасности заключается в том, что американские военные корабли и самолеты подходят к порогу Китая, чтобы создать проблемы и провокации", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводит сайт ведомства. Он отметил, что военные США проводят длительные, крупномасштабные и частые мероприятия в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая. "Китайские военные в соответствии с законами и правилами принимают контрмеры, которые являются законными, разумными, профессиональными и сдержанными", - указал Чжан Сяоган. Он указал, что "США необходимо прекратить все опасные провокации и строго ограничить действия войск на передовой линии, это фундаментальная тактика для избежания морских и воздушных происшествий".
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643349.html
https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917138354.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd319f7246cd21e3c88a351a09fc8266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша
Американские военные должны прекратить провокации, заявило Минобороны Китая
Пекин призвал США прекратить провокации в море и воздухе вблизи Китая
ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Военные США должны прекратить провокации в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"Первопричина проблем Китая и США в области военно-морской и военно-воздушной безопасности заключается в том, что американские военные корабли и самолеты подходят к порогу Китая, чтобы создать проблемы и провокации", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводит сайт ведомства.
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим
Он отметил, что военные США проводят длительные, крупномасштабные и частые мероприятия в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Китая.
«
"Китайские военные в соответствии с законами и правилами принимают контрмеры, которые являются законными, разумными, профессиональными и сдержанными", - указал Чжан Сяоган.
Он указал, что "США необходимо прекратить все опасные провокации и строго ограничить действия войск на передовой линии, это фундаментальная тактика для избежания морских и воздушных происшествий".
В США пригрозили Китаю "адскими" санкциями