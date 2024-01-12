https://ria.ru/20240112/kitay-1920886385.html
Армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, заявили в Пекине
Армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, заявили в Пекине - РИА Новости, 12.01.2024
Армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, заявили в Пекине
Армия Китая всегда сохраняет высокую степень боеготовности и примет все меры для разрушения планов по достижению независимости Тайваня, заявил в пятницу... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:21
2024-01-12T11:21
2024-01-12T11:33
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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Армия Китая всегда сохраняет высокую степень боеготовности и примет все меры для разрушения планов по достижению независимости Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган."Народно-освободительная армия Китая всегда сохраняет высокую степень боеготовности и примет все необходимые меры, чтобы решительно разбить любые планы по достижению независимости и отделению Тайваня, а также для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводит сайт ведомства.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240111/tayvan-1920676832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, тайвань
В мире, Китай, Пекин, Тайвань
Армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, заявили в Пекине
В Пекине заявили, что примут меры для разрушения планов о независимости Тайваня
ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Армия Китая всегда сохраняет высокую степень боеготовности и примет все меры для разрушения планов по достижению независимости Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"Народно-освободительная армия Китая всегда сохраняет высокую степень боеготовности и примет все необходимые меры, чтобы решительно разбить любые планы по достижению независимости и отделению Тайваня, а также для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводит сайт ведомства.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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