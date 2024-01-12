https://ria.ru/20240112/kitay-1920855494.html
Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики
Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики - РИА Новости, 12.01.2024
Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики
Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:38
2024-01-12T08:38
2024-01-12T08:38
мелани жоли
ван и (политик)
китай
канада
в мире
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своей канадской коллегой Мелани Жоли. "Будучи драйверами и бенефициарами свободной торговли, Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, а также расширению понятия безопасности. Нужно создавать честную, справедливую и недискриминационную среду для развития предприятий", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Ван И также отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость, что станет новыми возможностями для развития стран во всем мире, в том числе для Канады.
https://ria.ru/20230324/bayden-1860529616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелани жоли, ван и (политик), китай, канада, в мире
Мелани Жоли, Ван И (политик), Китай, Канада, В мире
Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики
Ван И: Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономики
ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своей канадской коллегой Мелани Жоли.
"Будучи драйверами и бенефициарами свободной торговли, Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, а также расширению понятия безопасности. Нужно создавать честную, справедливую и недискриминационную среду для развития предприятий", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Ван И также отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость, что станет новыми возможностями для развития стран во всем мире, в том числе для Канады.
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