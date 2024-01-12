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Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики - РИА Новости, 12.01.2024
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08:38 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/kitay-1920855494.html
Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики
Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики - РИА Новости, 12.01.2024
Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики
Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:38
2024-01-12T08:38
мелани жоли
ван и (политик)
китай
канада
в мире
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своей канадской коллегой Мелани Жоли. "Будучи драйверами и бенефициарами свободной торговли, Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, а также расширению понятия безопасности. Нужно создавать честную, справедливую и недискриминационную среду для развития предприятий", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Ван И также отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость, что станет новыми возможностями для развития стран во всем мире, в том числе для Канады.
https://ria.ru/20230324/bayden-1860529616.html
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мелани жоли, ван и (политик), китай, канада, в мире
Мелани Жоли, Ван И (политик), Китай, Канада, В мире
Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики

Ван И: Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономики

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своей канадской коллегой Мелани Жоли.
"Будучи драйверами и бенефициарами свободной торговли, Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, а также расширению понятия безопасности. Нужно создавать честную, справедливую и недискриминационную среду для развития предприятий", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Ван И также отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость, что станет новыми возможностями для развития стран во всем мире, в том числе для Канады.
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Мелани ЖолиВан И (политик)КитайКанадаВ мире
 
 
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