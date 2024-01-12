https://ria.ru/20240112/kitay-1920855494.html

Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики

Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики - РИА Новости, 12.01.2024

Ван И указал Канаде на необходимость вместе пресекать политизацию экономики

Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:38

2024-01-12T08:38

2024-01-12T08:38

мелани жоли

ван и (политик)

китай

канада

в мире

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своей канадской коллегой Мелани Жоли. "Будучи драйверами и бенефициарами свободной торговли, Китай и Канада должны вместе противодействовать политизации экономических вопросов, а также расширению понятия безопасности. Нужно создавать честную, справедливую и недискриминационную среду для развития предприятий", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Ван И также отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость, что станет новыми возможностями для развития стран во всем мире, в том числе для Канады.

https://ria.ru/20230324/bayden-1860529616.html

китай

канада

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Дарья Буймова

мелани жоли, ван и (политик), китай, канада, в мире