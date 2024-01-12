https://ria.ru/20240112/kirkorov-1920960924.html

Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей

Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей - РИА Новости, 12.01.2024

Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров сделал пожертвование на общую сумму 5 миллионов рублей белгородской организации помощи семьям, имеющим детей с расстройствами... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:18

2024-01-12T15:18

2024-01-12T15:18

шоубиз

филипп киркоров

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сделал пожертвование на общую сумму 5 миллионов рублей белгородской организации помощи семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями "Синяя птица", сообщили в организации. "Сегодня для "Синей птицы" произошло настоящее чудо! Нам пришел подарок от Филиппа Киркорова - 2 400 000 рублей на пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала! Теперь наши концерты и спектакли станут еще ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо Вам огромное за поддержку нашей организации!" – говорится в сообщении на странице организации в социальной сети "ВКонтакте" в четверг. В пятницу в "Синей птице" уточнили, что артист внес еще одно пожертвование. "Нам пришло еще одно пожертвование 2 600 000 рублей от Филиппа Бедросовича! Мы сможем закупить нужную мебель и сделать наш Центр удобным и комфортным!" – сообщили в организации. Белгородская региональная общественная организация "Синяя птица", согласно информации на сайте организации, создана в 2015 году для помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семьям в Белгородской области. Киркоров 8 января сообщал, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город.

https://ria.ru/20240112/volodin-1920939032.html

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белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

филипп киркоров, белгородская область, белгород