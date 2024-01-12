Рейтинг@Mail.ru
Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:18 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/kirkorov-1920960924.html
Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей
Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей - РИА Новости, 12.01.2024
Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей
Певец Филипп Киркоров сделал пожертвование на общую сумму 5 миллионов рублей белгородской организации помощи семьям, имеющим детей с расстройствами... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:18
2024-01-12T15:18
шоубиз
филипп киркоров
белгородская область
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912770067_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_91779487e3074587ec022c5603bdecb2.jpg
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сделал пожертвование на общую сумму 5 миллионов рублей белгородской организации помощи семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями "Синяя птица", сообщили в организации. "Сегодня для "Синей птицы" произошло настоящее чудо! Нам пришел подарок от Филиппа Киркорова - 2 400 000 рублей на пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала! Теперь наши концерты и спектакли станут еще ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо Вам огромное за поддержку нашей организации!" – говорится в сообщении на странице организации в социальной сети "ВКонтакте" в четверг. В пятницу в "Синей птице" уточнили, что артист внес еще одно пожертвование. "Нам пришло еще одно пожертвование 2 600 000 рублей от Филиппа Бедросовича! Мы сможем закупить нужную мебель и сделать наш Центр удобным и комфортным!" – сообщили в организации. Белгородская региональная общественная организация "Синяя птица", согласно информации на сайте организации, создана в 2015 году для помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семьям в Белгородской области. Киркоров 8 января сообщал, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город.
https://ria.ru/20240112/volodin-1920939032.html
https://ria.ru/20240111/ivleeva-1920744865.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912770067_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_0d09fd70623d924440c714612a1502e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, белгородская область, белгород
Шоубиз, Филипп Киркоров, Белгородская область, Белгород
Киркоров пожертвовал белгородской организации пять миллионов рублей

Киркоров пожертвовал белгородской организации "Синяя птица" 5 млн рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сделал пожертвование на общую сумму 5 миллионов рублей белгородской организации помощи семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями "Синяя птица", сообщили в организации.
"Сегодня для "Синей птицы" произошло настоящее чудо! Нам пришел подарок от Филиппа Киркорова - 2 400 000 рублей на пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала! Теперь наши концерты и спектакли станут еще ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо Вам огромное за поддержку нашей организации!" – говорится в сообщении на странице организации в социальной сети "ВКонтакте" в четверг.
В пятницу в "Синей птице" уточнили, что артист внес еще одно пожертвование.
"Нам пришло еще одно пожертвование 2 600 000 рублей от Филиппа Бедросовича! Мы сможем закупить нужную мебель и сделать наш Центр удобным и комфортным!" – сообщили в организации.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой"
Вчера, 14:23
Белгородская региональная общественная организация "Синяя птица", согласно информации на сайте организации, создана в 2015 году для помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семьям в Белгородской области.
Киркоров 8 января сообщал, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"
11 января, 15:22
 
ШоубизФилипп КиркоровБелгородская областьБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала