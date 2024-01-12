https://ria.ru/20240112/khusity-1921025705.html
Хуситы заявили, что их вооружения не пострадали при атаках США и Британии
Хуситы заявили, что их вооружения не пострадали при атаках США и Британии - РИА Новости, 12.01.2024
Хуситы заявили, что их вооружения не пострадали при атаках США и Британии
Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали после ударов США и Великобритании по целям в Йемене, заявил РИА Новости член политбюро движения... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:12
2024-01-12T18:12
2024-01-12T18:53
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военная операция сша и британии в йемене
красное море
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КАИР, 12 янв — РИА Новости. Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали после ударов США и Великобритании по целям в Йемене, заявил РИА Новости член политбюро движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Бухейти."Я не могу располагать информацией о том, какими были американские цели, однако нашим ракетам и вооружениям ущерб не причинен. Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищенных местах, которые сложно разрушить", — сообщил собеседник агентства.По его словам, йеменские хуситы в ответ на агрессию будут наносить удары по связанному с этими государствами морскому судоходству. Аль-Бухейти предположил, что мотивы авиаударов Вашингтона и Лондона по Йемену кроются в предвыборных потребностях президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.Как утверждал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам хуситов.Обострение ситуации в Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает удары по Йемену. Он подчеркнул, что действия США и Великобритании не соответствуют международному праву.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
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Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
2024-01-12T18:12
true
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РИА Новости
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в мире, сша, великобритания, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, красное море, джо байден, риши сунак, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Великобритания, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Красное море, Джо Байден, Риши Сунак, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Хуситы заявили, что их вооружения не пострадали при атаках США и Британии
Хуситы заявили, что их вооружения не пострадали при атаках США и Великобритании
КАИР, 12 янв — РИА Новости.
Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали после ударов США и Великобритании по целям в Йемене
, заявил РИА Новости член политбюро движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Бухейти.
«
"Я не могу располагать информацией о том, какими были американские цели, однако нашим ракетам и вооружениям ущерб не причинен. Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищенных местах, которые сложно разрушить", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, йеменские хуситы в ответ на агрессию будут наносить удары по связанному с этими государствами морскому судоходству. Аль-Бухейти предположил, что мотивы авиаударов Вашингтона
и Лондона по Йемену кроются в предвыборных потребностях президента США Джо Байдена
и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Как утверждал официальный представитель Пентагона
Патрик Райдер, США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам хуситов.
Обострение ситуации в Красном море
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.
В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов
и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.
После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал
, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане
и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
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Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что Москва осуждает удары по Йемену. Он подчеркнул, что действия США и Великобритании не соответствуют международному праву.
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