Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки
Эксперт: хуситы способны нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
АЛЕКСАНДРИЯ, 12 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) владеет всеми необходимыми военно-техническими возможностями для нанесения ударов по городам Израиля в ответ на бомбардировки американо-британской коалиции по нескольким провинциям Йемена, чего вероятно не ожидает разведка США, заявил РИА Новости Йеменский исследователь и политический аналитик Абдул Карим аль-Анси.
«
"Вооружённые силы Йемена (хуситы - ред.) способны дать ответ, которого они (США - ред.) не ожидают. Разведка США, по всей вероятности, впала в спячку, так как Сана способна нанести удары по Ашдоду, Тель-Авиву и другим городам Израиля… они будут удивлены, тем, чего они не ожидали. Они не оценивают должным образом технологический потенциал вооружения и высокой боевой подготовки йеменских вооруженных сил", - сказал аль-Анси.
Собеседник агентства добавил, что у хуситов есть все военно-технические возможности для дестабилизации региона, добавив, что ожидает повторных ударов коалиции Британии и США по территории страны.
«
"Я ожидаю нападения на несколько других йеменских городов… сегодняшние удары по Йемену со стороны США были предупредительными, и если нападение на израильские суда в Красном море не прекратятся, то последует эскалация в виде покушений командиров (хуситов - ред.) и ударов по штаб-квартире хуситов", - добавил аль-Анси.
«
"Многие акцентируют религиозную или тотальную связь Йемена с Ираном, но Йемен недавно продемонстрировал, что он принимает свои собственные и независимые решения и свою собственную политику. Мы, как йеменский народ, с самого начала агрессии правительства Нетаньяху по отношению к палестинскому народу, призывали наших властей поддержать Палестину и Газу", - подчеркнул аль-Анси.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.