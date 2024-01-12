https://ria.ru/20240112/khusity-1921024266.html

Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки

Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки - РИА Новости, 12.01.2024

Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) владеет всеми необходимыми военно-техническими возможностями для нанесения ударов по городам Израиля в ответ на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:02

2024-01-12T18:02

2024-01-12T18:02

в мире

йемен

сша

израиль

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067128_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_bd2f2c91cd6e9877d5715ce26b80584c.jpg

АЛЕКСАНДРИЯ, 12 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) владеет всеми необходимыми военно-техническими возможностями для нанесения ударов по городам Израиля в ответ на бомбардировки американо-британской коалиции по нескольким провинциям Йемена, чего вероятно не ожидает разведка США, заявил РИА Новости Йеменский исследователь и политический аналитик Абдул Карим аль-Анси. "Вооружённые силы Йемена (хуситы - ред.) способны дать ответ, которого они (США - ред.) не ожидают. Разведка США, по всей вероятности, впала в спячку, так как Сана способна нанести удары по Ашдоду, Тель-Авиву и другим городам Израиля… они будут удивлены, тем, чего они не ожидали. Они не оценивают должным образом технологический потенциал вооружения и высокой боевой подготовки йеменских вооруженных сил", - сказал аль-Анси. Собеседник агентства добавил, что у хуситов есть все военно-технические возможности для дестабилизации региона, добавив, что ожидает повторных ударов коалиции Британии и США по территории страны. "Я ожидаю нападения на несколько других йеменских городов… сегодняшние удары по Йемену со стороны США были предупредительными, и если нападение на израильские суда в Красном море не прекратятся, то последует эскалация в виде покушений командиров (хуситов - ред.) и ударов по штаб-квартире хуситов", - добавил аль-Анси. Эксперт также отметил, что нападения хуситов на суда в красном море служат доказательством независимости Йемена от Тегерана, добавив, что решения о нападениях принимались исключительно властями в Сане. "Многие акцентируют религиозную или тотальную связь Йемена с Ираном, но Йемен недавно продемонстрировал, что он принимает свои собственные и независимые решения и свою собственную политику. Мы, как йеменский народ, с самого начала агрессии правительства Нетаньяху по отношению к палестинскому народу, призывали наших властей поддержать Палестину и Газу", - подчеркнул аль-Анси. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/aviaudary-1921011300.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

йемен

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, сша, израиль, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене