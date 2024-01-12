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Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки - РИА Новости, 12.01.2024
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18:02 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/khusity-1921024266.html
Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки
Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки - РИА Новости, 12.01.2024
Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) владеет всеми необходимыми военно-техническими возможностями для нанесения ударов по городам Израиля в ответ на... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:02
2024-01-12T18:02
в мире
йемен
сша
израиль
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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АЛЕКСАНДРИЯ, 12 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) владеет всеми необходимыми военно-техническими возможностями для нанесения ударов по городам Израиля в ответ на бомбардировки американо-британской коалиции по нескольким провинциям Йемена, чего вероятно не ожидает разведка США, заявил РИА Новости Йеменский исследователь и политический аналитик Абдул Карим аль-Анси. "Вооружённые силы Йемена (хуситы - ред.) способны дать ответ, которого они (США - ред.) не ожидают. Разведка США, по всей вероятности, впала в спячку, так как Сана способна нанести удары по Ашдоду, Тель-Авиву и другим городам Израиля… они будут удивлены, тем, чего они не ожидали. Они не оценивают должным образом технологический потенциал вооружения и высокой боевой подготовки йеменских вооруженных сил", - сказал аль-Анси. Собеседник агентства добавил, что у хуситов есть все военно-технические возможности для дестабилизации региона, добавив, что ожидает повторных ударов коалиции Британии и США по территории страны. "Я ожидаю нападения на несколько других йеменских городов… сегодняшние удары по Йемену со стороны США были предупредительными, и если нападение на израильские суда в Красном море не прекратятся, то последует эскалация в виде покушений командиров (хуситов - ред.) и ударов по штаб-квартире хуситов", - добавил аль-Анси. Эксперт также отметил, что нападения хуситов на суда в красном море служат доказательством независимости Йемена от Тегерана, добавив, что решения о нападениях принимались исключительно властями в Сане. "Многие акцентируют религиозную или тотальную связь Йемена с Ираном, но Йемен недавно продемонстрировал, что он принимает свои собственные и независимые решения и свою собственную политику. Мы, как йеменский народ, с самого начала агрессии правительства Нетаньяху по отношению к палестинскому народу, призывали наших властей поддержать Палестину и Газу", - подчеркнул аль-Анси. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/aviaudary-1921011300.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html
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в мире, йемен, сша, израиль, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Израиль, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Эксперт: хуситы могут нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки

Эксперт: хуситы способны нанести удары по Израилю в ответ на бомбардировки

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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АЛЕКСАНДРИЯ, 12 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) владеет всеми необходимыми военно-техническими возможностями для нанесения ударов по городам Израиля в ответ на бомбардировки американо-британской коалиции по нескольким провинциям Йемена, чего вероятно не ожидает разведка США, заявил РИА Новости Йеменский исследователь и политический аналитик Абдул Карим аль-Анси.
«
"Вооружённые силы Йемена (хуситы - ред.) способны дать ответ, которого они (США - ред.) не ожидают. Разведка США, по всей вероятности, впала в спячку, так как Сана способна нанести удары по Ашдоду, Тель-Авиву и другим городам Израиля… они будут удивлены, тем, чего они не ожидали. Они не оценивают должным образом технологический потенциал вооружения и высокой боевой подготовки йеменских вооруженных сил", - сказал аль-Анси.
Собеседник агентства добавил, что у хуситов есть все военно-технические возможности для дестабилизации региона, добавив, что ожидает повторных ударов коалиции Британии и США по территории страны.
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«
"Я ожидаю нападения на несколько других йеменских городов… сегодняшние удары по Йемену со стороны США были предупредительными, и если нападение на израильские суда в Красном море не прекратятся, то последует эскалация в виде покушений командиров (хуситов - ред.) и ударов по штаб-квартире хуситов", - добавил аль-Анси.
Эксперт также отметил, что нападения хуситов на суда в красном море служат доказательством независимости Йемена от Тегерана, добавив, что решения о нападениях принимались исключительно властями в Сане.
«
"Многие акцентируют религиозную или тотальную связь Йемена с Ираном, но Йемен недавно продемонстрировал, что он принимает свои собственные и независимые решения и свою собственную политику. Мы, как йеменский народ, с самого начала агрессии правительства Нетаньяху по отношению к палестинскому народу, призывали наших властей поддержать Палестину и Газу", - подчеркнул аль-Анси.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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В миреЙеменСШАИзраильДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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