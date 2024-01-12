https://ria.ru/20240112/khusity-1920978077.html

Хуситы планируют наносить удары по связанным с США морским судам

Хуситы планируют наносить удары по связанным с США морским судам - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы планируют наносить удары по связанным с США морским судам

Йеменские хуситы будут наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству, заявил РИА Новости член политбюро движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:13

2024-01-12T16:13

2024-01-12T17:17

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КАИР, 12 янв — РИА Новости. Йеменские хуситы будут наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству, заявил РИА Новости член политбюро движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Бухайти."Мы атаковали только корабли, связанные с сионистским образованием (Израилем. — Прим. ред.). Однако сегодня мы будем наносить удары по морскому судоходству, связанному с Америкой и Британией и их интересами <…> в ответ на их агрессию против Йемена", — сказал собеседник агентства.По мнению аль-Бухайти, мотивы авиаударов Вашингтона и Лондона по Йемену кроются в предвыборных потребностях президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.Обострение ситуации в Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает удары по Йемену. Он подчеркнул, что действия США и Великобритании не соответствуют международному праву.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

https://radiosputnik.ru/20240112/khusity-1920927079.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене 2024-01-12T16:13 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, йемен, военная операция сша и британии в йемене