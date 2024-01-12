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Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
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16:13 12.01.2024 (обновлено: 16:29 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
Движению хуситов больше 20 лет. Одни называют их борцами за независимость, другие — марионетками Ирана, приведшими Йемен к гражданской войне и деградации. Как... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:13
2024-01-12T16:29
в мире
справки
иран
йемен
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джо байден
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Движению хуситов больше 20 лет. Одни называют их борцами за независимость, другие — марионетками Ирана, приведшими Йемен к гражданской войне и деградации. Как бы то ни было, хуситы на деле доказали, что могут эффективно сопротивляться не только США, но и большей части исламского мира. Подробнее о движении — в материале РИА Новости.Кто такие хуситыХуситами называют членов движения "Ансар Алла". Это мусульмане-шииты, исповедующие зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. В основном они проживают на севере Йемена. По разным оценкам, численность движения достигает десяти миллионов человек, то есть это треть населения страны.Хуситы убеждены, что Коран не допускает толкований и содержит все необходимое для устройства мусульманского общества. При этом они считают, что лидером мусульман может быть любой, а не только потомок Али ибн Абу Талиба. Кроме того, представители группировки защищают свое религиозное учение от суннизма, а Йемен — от внешней агрессии."Ансар Алла" получило второе название в честь ее бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, убитого йеменской армией в 2004 году. Лидером организации стал его брат Абдель-Малик аль-Хуси. В начале 2015 года хуситы захватили столицу Йемена Сану и создали Революционный совет. С этого момента они являются де-факто правящей организацией в стране.Примечательно, что изначально хуситы боролись за создание автономии на севере Йемена. Однако власти страны отказались выполнять их требования, полагая, что зейдиты хотят возродить там имамат. В 2004-м конфликт привел к восстанию хуситов, которые действительно расширили перечень своих желаний до воссоздания теократического государства, упраздненного революцией 1962 года. Руководство Йемена заручилось поддержкой Саудовской Аравии и США, но спустя год смогло склонить противника только к соглашению о перемирии, которое кое-как продержалось до 2014-го.Внешняя политика хуситовНа эмблеме "Ансар Алла" написано: "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом". Считается, что хуситов поддерживают Иран и ливанская "Хезболла". Впрочем, Тегеран не признает свою связь.Кроме того, у движения плохие отношения со многими представителями исламского мира. В 2015-м президент Йемена Абда Хади отказался от власти под давлением хуситов, но затем смог сбежать из столицы в южный портовый город Аден, где собрал верных себе губернаторов и объявил, что все еще возглавляет страну. Хуситы пришли за ним и туда, но Хади уже сбежал за границу, а его правительство призвало аравийские монархии ввести в страну войска. На призыв откликнулись Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания, Египет, Иордания, Судан и Пакистан.Гражданская война в Йемене не окончена до сих пор. По некоторым оценкам, интервенция не ослабила, а даже укрепила власть хуситов на севере страны, хотя и не дала им расширить сферу своего влияния. В 2021-м президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку наступательных операций сил арабской коалиции в Йемене и будет искать мирный путь урегулирования конфликта. Однако в августе 2022-го появились сообщения о том, что в йеменскую провинцию Шабва, находящуюся под контролем сил коалиции во главе с Саудовской Аравией, зашел французский Иностранный легион, который должен охранять завод компании Total по производству сжиженного природного газа.В мае 2023-го представители политических партий и общественных организаций южных провинций Йемена объявили о создании независимого государства. Как заявил лидер Переходного совета Южного Йемена Айдарус Кассем Аль-Зубайди, их целью станет построение государства в границах Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ), существовавшей до мая 1990 года. Вошедшим в его состав регионам гарантируется право местного самоуправления со всеми полномочиями "без гегемонии центральной власти". При этом проект объединенного государства, просуществовавшего чуть больше 30 лет, был признан провалившимся.Внутренняя политиков хуситовНа данный момент хуситы контролируют территорию, которая частично совпадает с границами Йеменской Арабской Республики, существовавшей с 1962-го по 1990-й, а затем объединившейся с НДРЙ. При этом политические воззрения членов "Ансар Алла" неоднородны.Несмотря на то что речь идет о религиозных фундаменталистах, некоторые из них говорят, что готовы сохранить республиканскую форму правления. В частности, хуситы позиционируют себя в качестве защитников всего Йемена, включая суннитское население. Впрочем, это не помешало закрыть суннитские мечети и уволить суннитов с руководящих должностей. Также они называют себя борцами с хаосом, коррупцией и экстремизмом.Следует отметить, что национально-освободительная риторика "Ансар Алла" находит разный отклик среди йеменцев. Известно, что даже некоторые зейдиты считают движение марионеткой Ирана. Впрочем, большинство представителей этого религиозного движения воспринимают хуситов как национальных героев.
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в мире, справки, иран, йемен, саудовская аравия, джо байден, хезболла, total , военная операция сша и британии в йемене
В мире, Справки, Иран, Йемен, Саудовская Аравия, Джо Байден, Хезболла, Total , Военная операция США и Британии в Йемене

Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
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Движению хуситов больше 20 лет. Одни называют их борцами за независимость, другие — марионетками Ирана, приведшими Йемен к гражданской войне и деградации. Как бы то ни было, хуситы на деле доказали, что могут эффективно сопротивляться не только США, но и большей части исламского мира. Подробнее о движении — в материале РИА Новости.

Кто такие хуситы

Хуситами называют членов движения "Ансар Алла". Это мусульмане-шииты, исповедующие зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. В основном они проживают на севере Йемена. По разным оценкам, численность движения достигает десяти миллионов человек, то есть это треть населения страны.
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене
Хуситы убеждены, что Коран не допускает толкований и содержит все необходимое для устройства мусульманского общества. При этом они считают, что лидером мусульман может быть любой, а не только потомок Али ибн Абу Талиба. Кроме того, представители группировки защищают свое религиозное учение от суннизма, а Йемен — от внешней агрессии.
"Ансар Алла" получило второе название в честь ее бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, убитого йеменской армией в 2004 году. Лидером организации стал его брат Абдель-Малик аль-Хуси. В начале 2015 года хуситы захватили столицу Йемена Сану и создали Революционный совет. С этого момента они являются де-факто правящей организацией в стране.
Примечательно, что изначально хуситы боролись за создание автономии на севере Йемена. Однако власти страны отказались выполнять их требования, полагая, что зейдиты хотят возродить там имамат. В 2004-м конфликт привел к восстанию хуситов, которые действительно расширили перечень своих желаний до воссоздания теократического государства, упраздненного революцией 1962 года. Руководство Йемена заручилось поддержкой Саудовской Аравии и США, но спустя год смогло склонить противника только к соглашению о перемирии, которое кое-как продержалось до 2014-го.
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"

Внешняя политика хуситов

На эмблеме "Ансар Алла" написано: "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом". Считается, что хуситов поддерживают Иран и ливанская "Хезболла". Впрочем, Тегеран не признает свою связь.
Кроме того, у движения плохие отношения со многими представителями исламского мира. В 2015-м президент Йемена Абда Хади отказался от власти под давлением хуситов, но затем смог сбежать из столицы в южный портовый город Аден, где собрал верных себе губернаторов и объявил, что все еще возглавляет страну. Хуситы пришли за ним и туда, но Хади уже сбежал за границу, а его правительство призвало аравийские монархии ввести в страну войска. На призыв откликнулись Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания, Египет, Иордания, Судан и Пакистан.
© Фото : Southern Transitional Council Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди в субботу отправился с визитом в Россию
Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди в субботу отправился с визитом в Россию - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Southern Transitional Council
Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди в субботу отправился с визитом в Россию
Гражданская война в Йемене не окончена до сих пор. По некоторым оценкам, интервенция не ослабила, а даже укрепила власть хуситов на севере страны, хотя и не дала им расширить сферу своего влияния. В 2021-м президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку наступательных операций сил арабской коалиции в Йемене и будет искать мирный путь урегулирования конфликта. Однако в августе 2022-го появились сообщения о том, что в йеменскую провинцию Шабва, находящуюся под контролем сил коалиции во главе с Саудовской Аравией, зашел французский Иностранный легион, который должен охранять завод компании Total по производству сжиженного природного газа.
В мае 2023-го представители политических партий и общественных организаций южных провинций Йемена объявили о создании независимого государства. Как заявил лидер Переходного совета Южного Йемена Айдарус Кассем Аль-Зубайди, их целью станет построение государства в границах Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ), существовавшей до мая 1990 года. Вошедшим в его состав регионам гарантируется право местного самоуправления со всеми полномочиями "без гегемонии центральной власти". При этом проект объединенного государства, просуществовавшего чуть больше 30 лет, был признан провалившимся.
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны отмечают убийство президента Йемена Али Абдаллы Салеха. 5 декабря 2017 года
Повстанцы-хуситы на улице Саны отмечают убийство президента Йемена Али Абдалла Салеха. 5 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы на улице Саны отмечают убийство президента Йемена Али Абдаллы Салеха. 5 декабря 2017 года

Внутренняя политиков хуситов

На данный момент хуситы контролируют территорию, которая частично совпадает с границами Йеменской Арабской Республики, существовавшей с 1962-го по 1990-й, а затем объединившейся с НДРЙ. При этом политические воззрения членов "Ансар Алла" неоднородны.
Несмотря на то что речь идет о религиозных фундаменталистах, некоторые из них говорят, что готовы сохранить республиканскую форму правления. В частности, хуситы позиционируют себя в качестве защитников всего Йемена, включая суннитское население. Впрочем, это не помешало закрыть суннитские мечети и уволить суннитов с руководящих должностей. Также они называют себя борцами с хаосом, коррупцией и экстремизмом.
Следует отметить, что национально-освободительная риторика "Ансар Алла" находит разный отклик среди йеменцев. Известно, что даже некоторые зейдиты считают движение марионеткой Ирана. Впрочем, большинство представителей этого религиозного движения воспринимают хуситов как национальных героев.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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