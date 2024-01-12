Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Движению хуситов больше 20 лет. Одни называют их борцами за независимость, другие — марионетками Ирана, приведшими Йемен к гражданской войне и деградации. Как бы то ни было, хуситы на деле доказали, что могут эффективно сопротивляться не только США, но и большей части исламского мира. Подробнее о движении — в материале РИА Новости.
Кто такие хуситы
Хуситами называют членов движения "Ансар Алла". Это мусульмане-шииты, исповедующие зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. В основном они проживают на севере Йемена. По разным оценкам, численность движения достигает десяти миллионов человек, то есть это треть населения страны.
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене
Хуситы убеждены, что Коран не допускает толкований и содержит все необходимое для устройства мусульманского общества. При этом они считают, что лидером мусульман может быть любой, а не только потомок Али ибн Абу Талиба. Кроме того, представители группировки защищают свое религиозное учение от суннизма, а Йемен — от внешней агрессии.
"Ансар Алла" получило второе название в честь ее бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, убитого йеменской армией в 2004 году. Лидером организации стал его брат Абдель-Малик аль-Хуси. В начале 2015 года хуситы захватили столицу Йемена Сану и создали Революционный совет. С этого момента они являются де-факто правящей организацией в стране.
Примечательно, что изначально хуситы боролись за создание автономии на севере Йемена. Однако власти страны отказались выполнять их требования, полагая, что зейдиты хотят возродить там имамат. В 2004-м конфликт привел к восстанию хуситов, которые действительно расширили перечень своих желаний до воссоздания теократического государства, упраздненного революцией 1962 года. Руководство Йемена заручилось поддержкой Саудовской Аравии и США, но спустя год смогло склонить противника только к соглашению о перемирии, которое кое-как продержалось до 2014-го.
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Внешняя политика хуситов
На эмблеме "Ансар Алла" написано: "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом". Считается, что хуситов поддерживают Иран и ливанская "Хезболла". Впрочем, Тегеран не признает свою связь.
Кроме того, у движения плохие отношения со многими представителями исламского мира. В 2015-м президент Йемена Абда Хади отказался от власти под давлением хуситов, но затем смог сбежать из столицы в южный портовый город Аден, где собрал верных себе губернаторов и объявил, что все еще возглавляет страну. Хуситы пришли за ним и туда, но Хади уже сбежал за границу, а его правительство призвало аравийские монархии ввести в страну войска. На призыв откликнулись Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания, Египет, Иордания, Судан и Пакистан.
© Фото : Southern Transitional Council Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди в субботу отправился с визитом в Россию
Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди в субботу отправился с визитом в Россию
Гражданская война в Йемене не окончена до сих пор. По некоторым оценкам, интервенция не ослабила, а даже укрепила власть хуситов на севере страны, хотя и не дала им расширить сферу своего влияния. В 2021-м президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку наступательных операций сил арабской коалиции в Йемене и будет искать мирный путь урегулирования конфликта. Однако в августе 2022-го появились сообщения о том, что в йеменскую провинцию Шабва, находящуюся под контролем сил коалиции во главе с Саудовской Аравией, зашел французский Иностранный легион, который должен охранять завод компании Total по производству сжиженного природного газа.
В мае 2023-го представители политических партий и общественных организаций южных провинций Йемена объявили о создании независимого государства. Как заявил лидер Переходного совета Южного Йемена Айдарус Кассем Аль-Зубайди, их целью станет построение государства в границах Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ), существовавшей до мая 1990 года. Вошедшим в его состав регионам гарантируется право местного самоуправления со всеми полномочиями "без гегемонии центральной власти". При этом проект объединенного государства, просуществовавшего чуть больше 30 лет, был признан провалившимся.
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны отмечают убийство президента Йемена Али Абдаллы Салеха. 5 декабря 2017 года
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы на улице Саны отмечают убийство президента Йемена Али Абдаллы Салеха. 5 декабря 2017 года
Внутренняя политиков хуситов
На данный момент хуситы контролируют территорию, которая частично совпадает с границами Йеменской Арабской Республики, существовавшей с 1962-го по 1990-й, а затем объединившейся с НДРЙ. При этом политические воззрения членов "Ансар Алла" неоднородны.
Несмотря на то что речь идет о религиозных фундаменталистах, некоторые из них говорят, что готовы сохранить республиканскую форму правления. В частности, хуситы позиционируют себя в качестве защитников всего Йемена, включая суннитское население. Впрочем, это не помешало закрыть суннитские мечети и уволить суннитов с руководящих должностей. Также они называют себя борцами с хаосом, коррупцией и экстремизмом.
Следует отметить, что национально-освободительная риторика "Ансар Алла" находит разный отклик среди йеменцев. Известно, что даже некоторые зейдиты считают движение марионеткой Ирана. Впрочем, большинство представителей этого религиозного движения воспринимают хуситов как национальных героев.